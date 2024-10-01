Действуют по примеру Apple.

Qualcomm планирует принять «унифицированный» подход к разработке своих процессоров Snapdragon, объединив мобильную и компьютерную архитектуры в рамках одного семейства. Журналисты зарубежных изданий пишут, что в ближайшие кварталы Qualcomm планирует предпринять серьёзный шаг в будущее, который, вероятно, будет связан с объединением архитектур процессоров Snapdragon X Elite и Snapdragon 8 Gen, что позволит разработчикам работать на единой платформе.

Apple уже движется в подобном направлении со своими чипами серий M и A, поэтому, принимая во внимание начавшееся распространение процессоров Qualcomm для ноутбуков, логично, что производитель чипов решил последовать этому примеру.

Слух о готовящейся унификации архитектур появился благодаря Digital Chat Station, которая упомянула совершенно новый бренд Snapdragon Elite. Появившаяся в Сети утечка не раскрывает всех деталей, но подразумевает, что Qualcomm меняет подход к разработке процессоров Snapdragon. Унифицированный подход в создании чипов предполагает одинаковый уровень разработки как для мобильных, так и для ноутбучных чипов, чтобы сделать процесс более эффективным и создать единую экосистему, где оба типа устройств могут обеспечивать одинаковый уровень производительности.

С точки зрения бизнеса разделение команд разработчиков Snapdragon не так эффективно, учитывая, что уровень распространения ноутбучных чипов Qualcomm ниже, чем мобильных платформ. Поэтому переход на унифицированную архитектуру выглядит вполне оправданным. Это позволит более эффективно использовать ресурсы и будет стимулировать разработчиков к более активной поддержке новых архитектур. Например, Apple смогла убедить многие студии адаптировать игры, такие как Resident Evil, для своих мобильных и ноутбучных чипов благодаря именно унифицированной платформе.

Ещё одним интересным аспектом унифицированного подхода является возможность более активного внедрения искусственного интеллекта на устройствах. Чипы Snapdragon X Elite известны своими высокими вычислительными возможностями в области ИИ. Qualcomm может перенести эти преимущества на мобильные чипы, открывая путь для новой волны периферийного ИИ в устройствах следующего поколения. Примечательно, что грядущий Xiaomi 15, по слухам, будет оснащён чипом «Snapdragon 8 Elite», который, вероятно, является Snapdragon 8 Gen 4 с новым названием и изменённым процессом разработки.

Будет интересно увидеть, как Qualcomm будет развивать свои мобильные и ноутбучные процессоры в рамках унифицированного подхода. Можно ожидать, что это приведёт к новой волне улучшений для обеих платформ. Qualcomm также проявляет интерес к использованию своих ядер Oryon и процессоров серии Elite в других сегментах, таких как мобильные телефоны и настольные ПК.