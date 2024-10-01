Он расскажет о том, как закалялась тайваньская полупроводниковая отрасль.

По информации TrendForce, собранной в тайваньских СМИ, на 29 ноября текущего года намечена презентация второго тома автобиографии основателя TSMC Морриса Чана (Morris Chang). Она охватывает период жизни с 1964 по 2018 годы, насчитывает около 200 000 слов и была написана автором собственноручно, как отмечается в прессе. Конец периода, охватываемого книгой, совпадает с уходом основателя TSMC из этой компании.

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К слову, Моррис Чан основал TSMC в 1987 году, когда ему было 55 лет, и этот пример может быть подтверждением принципа «начинать никогда не поздно». За последующие тридцать с лишним лет Чан превратил свою компанию в крупнейшего и передового производителя чипов на планете. Как отмечается в его книге, он в момент основания TSMC осознавал, что делать это нужно только ради её превращения в производителя чипов мирового уровня.

Родившийся в Китае Моррис Чан перебрался сначала в Гонконг, а потом и в США, где и получал высшее образование в Гарварде и знаменитом Массачусетском технологическом институте. Кандидатскую диссертацию по электротехнике он защитил в 1964 году по настоянию своего тогдашнего работодателя — американской компании Texas Instruments. К 1983 году он дослужился в TI до вице-президента группы, но в 1984 году возглавил компанию General Instrument Corp, а в 1985 году переехал на Тайвань, через пару лет основав TSMC. Свою компанию он возглавлял в должности генерального директора до 2005 года, сосредоточившись в дальнейшем на работе в должности председателя совета директоров, но в 2009 году опять занял пост генерального директора. К 2013 году он покинул этот пост, а в 2018 году и вовсе отошёл от дел, окончательно уйдя из компании. С тех пор Моррис Чан постоянно выступает на различных мероприятиях на Тайване и за его пределами, выступая в роли одного из ведущих экспертов в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов. Кстати, первая часть его автобиографии была издана ещё в 1998 году и охватывала период жизни с 1931 по 1964 годы. Второй том должен быть определённо более интересным с точки зрения изучения истории мировой полупроводниковой отрасли.