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Новости Hardware Алексей Сычёв
Rapidus рассчитывает вскоре привлечь дополнительные средства инвесторов
Но сообща они наберут менее $1 млрд.

По информации The Japan Times, молодая и амбициозная японская компания Rapidus, которая к 2027 году рассчитывает наладить на территории страны выпуск 2-нм чипов, уже к началу следующего года планирует привлечь дополнительные средства на своё развитие как от уже существующих акционеров, так и у консорциума японских банков. Первоначальными акционерами Rapidus являются Sony Group, NEC, NTT, Kioxia, MUFG Bank, Toyota, SoftBank и Denso. К новому раунду финансирования планируется привлечь четверых акционеров: Sony Group, NEC, NTT и MUFG Bank. Они сообща могут вложить в капитал Rapidus до $695 млн.

Источник изображения: Reuters

Поскольку финансовый сектор к инвестициям в Rapidus относится более скептически, учитывая отсутствие у компании кредитной истории, тройка японских банков дополнительно будет готова вложить в этого производителя не более $174 млн. В общей сложности, сумма около $870 млн может поступить в распоряжение Rapidus уже к началу следующего года. Предпринимаются попытки привлечь к финансированию компании и прочих инвесторов, которые не относятся к финансовому сектору экономики Японии. Всего Rapidus для начала массового производства 2-нм чипов может потребоваться $35 млрд, эту сумму правительство страны готовится покрыть как субсидиями, так и льготными кредитами под своё поручительство, основной же вклад всё равно должны сделать инвесторы.

#финансы #литографическое производство #япония #rapidus
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