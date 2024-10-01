Но только после тщательной проверки конечных получателей.

До выборов президента США остаётся чуть более месяца, поэтому действующее правительство старается как можно больше законодательных инициатив реализовать за оставшееся до этого события время. По информации Reuters, Министерство торговли США представило новое правило, которое позволит наладить поставки ускорителей вычислений американского происхождения на Ближний Восток без очевидных рисков для национальной безопасности страны. Напомним, что правительство США обеспокоено возможностью попадания ускорителей вычислений из тех же ОАЭ и Саудовской Аравии в Китай.

Источник изображения: NVIDIA

До сих пор экспортные лицензии для поставок ускорителей вычислений из США в страны Ближнего Востока и Средней Азии приходилось получать буквально на каждую партию, но изменённый порядок получения разрешений предусматривает присвоение отдельным центрам обработки данных в этих регионах статуса доверенных конечных пользователей. Он позволит клиентам NVIDIA в указанных регионах быстрее получать ускорители из США. Правда, их количество и номенклатура всё равно будут ограничиваться текстом соглашений с властями США. Для получения статуса доверенного конечного пользователя ЦОД необходимо будет пройти процедуру тщательной проверки.