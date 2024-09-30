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Новости Hardware Алексей Сычёв
Слухи о тенденции к отказу от ускорителей NVIDIA в Китае вызвали рост котировок акций местных компаний
Импортозамещение должно обогатить китайских производителей.

О существовании неких рекомендаций китайских регуляторов по отказу местных разработчиков от использования ускорителей NVIDIA в пользу продукции китайских поставщиков стало известно ещё в конце прошлой недели, но торги на китайских фондовых площадках продемонстрировали реакцию рынка только сегодня, как поясняет Bloomberg. Компания Huawei, которая считается главным конкурентом NVIDIA в этой сфере, остаётся частной, а вот акции Cambricon Technologies в понедельник выросли в цене на 20% и упёрлись в установленный дневной лимит повышения котировок.

Источник изображения: AnandTech

Китайский контрактный производитель чипов SMIC в начале недели продемонстрировал рост курса акций почти на 20%, а поставщик оборудования для производства чипов Naura Technology столкнулся с ростом котировок на 9%. По логике инвесторов, рекомендации властей Китая не использовать ускорители NVIDIA поднимет спрос на чипы китайского производства, поэтому выгоду получат как их производители, так и их поставщики. Акции NVIDIA торги в пятницу завершили снижением на 2%, но вряд ли события китайского рынка смогут оказать более сильное влияние на их дальнейшую динамику, поскольку в регионе компания получает не более своей 12% выручки.

#nvidia #акции #китайские производители #импортозамещение #smic #cambricon
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