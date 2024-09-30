MG, за которой стоит SAIC, ушла на второе место.

По иронии судьбы, до недавних пор именно принадлежащая ныне китайскому автоконцерну SAIC некогда британская марка MG позволяла ему «по старой памяти» продавать в Европе достаточное количество электромобилей. С начала июля, однако, продукция SAIC облагается в Европе максимальной среди соотечественников импортной пошлиной на уровне 48%, поэтому и объёмы поставок электромобилей MG в регионе стали сокращаться. По итогам августа они упали год к году на 65%, как поясняет Bloomberg.

Источник изображения: Bloomberg, по данным Jato Dynamics

При этом BYD, давно доминирующая на китайском внутреннем рынке гибридов и электромобилей, гораздо меньше пострадала от антимонопольного расследования Евросоюза, которое ставило своей целью выявить «любимчиков» китайских властей среди автопроизводителей из Поднебесной, которым полагаются самые крупные государственные субсидии. SAIC, по всей видимости, сотрудничать со следствием отказалась, а потому столкнулась с максимальным значением импортной пошлины в Европе. Компания BYD при этом отделалась тарифом в районе 27% с учётом базовой для всех импортёров ставки в размере 10%.

Кстати, в августе BYD увеличила количество зарегистрированных в Европе электромобилей своей марки на 19% до 3329 штук, что позволило ей обойти MG и стать крупнейшим поставщиков электромобилей из Китая в Евросоюз. Как доказывает этот пример, потребительская «память» готова идти на компромиссы, когда знакомая марка предлагает продукцию по более высоким ценам, чем неизвестная и «откровенно китайская».