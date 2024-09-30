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Новости Hardware Алексей Сычёв
G.Skill продемонстрировала способность парных модулей по 24 Гбайта работать в режиме DDR5-9000
И для этого даже не потребовался флагманский процессор AMD.

Возможно, достижения оверклокеров по разгону AMD Ryzen 9 9950X в материнской плате Asus ROG Crosshair X870E Hero несколько отвлекли аудиторию от тематики разгона памяти, поэтому тайваньская компания G.Skill в отдельном пресс-релизе сообщила, что в той же материнской плате комплект из двух модулей Trident Z5 Royal Neo объёмом 2 × 24 Гбайт смог работать на частоте DDR5-9000 в связке с центральным процессором AMD Ryzen 7 8700G.

Источник изображения: G.Skill

Надо сказать, что для комплекта памяти такого объёма результат оказался достойным, в указанном режиме значения таймингов составили 44-56-56-144-200. Следует отметить, что воспроизвести его на другой материнской плате, выпущенной конкурентом Asus, будет не так просто, поскольку у этой модели оптимизирована разводка дорожек, отвечающих за питание и передачу сигнала между процессорным разъёмом и модулями DIMM. Сами разъёмы также усилены с механической точки зрения, но это в большей степени влияет на ресурс при частой переустановке модулей памяти, чем на результат разгона как таковой.

#asus #g.skill #разгон памяти #ddr5-9000
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