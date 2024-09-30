Нередко в нагрузку идёт телекоммуникационное оборудование и системы хранения данных.

Как отмечает South China Morning Post, компания Huawei Technologies приступила к снабжению своих китайских клиентов образцами ускорителей вычислений на базе чипов Ascend 910C, которые являются усовершенствованной версией Ascend 910B. По данным китайского гиганта, около половины вычислительной нагрузки по обучению 70 больших языковых моделей на территории КНР в прошлом году легло на ускорители семейства Ascend.

Источник изображения: Huawei

Основная часть эксплуатируемых в Китае ускорителей вычислений Huawei относится к модели Ascend 910B. Компания также навязывает при покупке своих ускорителей сопутствующую продукцию типа телекоммуникационного оборудования и систем хранения данных.

При этом китайские корпоративные клиенты не желают отказываться от покупок ускорителей NVIDIA H20, поскольку это обеспечивает их технической поддержкой со стороны американской компании, от которой они продолжают серьёзно зависеть. В этом году NVIDIA, по некоторым оценкам, реализует более 1 млн ускорителей H20 на территории Китая и выручит на территории страны $12 млрд.