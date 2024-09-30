Это всё второе поколение 3-нм техпроцесса TSMC и отсутствие энергоэффективных ядер.

Как вы уже знаете, в октябре MediaTek представит новый флагманский процессор Dimensity 9400. Согласно инсайдерской информации, он унаследует от Dimensity 9300 архитектуру с использованием только производительных ядер, без энергоэффективных.

Также сообщается, что Dimensity 9400 станет первым процессором MediaTek, выпущенным по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC. Это позволит добиться высокой энергоэффективности, несмотря на отсутствие энергоэффективных ядер. Недавно в Сеть утекли результаты тестирования Dimensity 9400 в бенчмарке AnTuTu. Процессор показал впечатляющий результат, преодолев отметку в 3 миллиона баллов — впервые в истории.

В тесте AnTuTu смартфон Vivo X200 Pro, оснащённый Dimensity 9400, набрал 3 007 853 балла. Для сравнения, самый быстрый смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 набрал 2 043 275 баллов. Таким образом, Dimensity 9400 оказался на 47% быстрее самого мощного процессора Qualcomm. Интересно будет сравнить его с Snapdragon 8 Gen 4, который должен выйти в следующем месяце.

Значительный вклад в высокий результат Dimensity 9400 внёс графический процессор. Он набрал 1 322 761 балл, что составляет 44% от общего результата. Известно, что Dimensity 9400 будет оснащён новым GPU Immortalis-G925 MP12 от ARM. Будет любопытно увидеть, как он проявит себя в сравнении с 6-ядерным GPU A18 Pro и Adreno 830 в Snapdragon 8 Gen 4.

Центральный процессор Dimensity 9400 также показал хороший результат, вероятно, благодаря новой архитектуре «BlackHawk». Ранее сообщалось, что она обладает более высоким показателем «инструкций за такт», чем A17 Pro.

Стоит отметить, что разные бенчмарки могут по-разному оценивать производительность процессоров. Так, Snapdragon 8 Gen 4 в OnePlus 13 показал более высокий результат в одноядерном и многоядерном тестах, чем Dimensity 9400 и A18 Pro.

В будущем нас ждёт ещё много утечек результатов тестирования. Те, кто первыми получат Vivo X200 Pro, смогут лично оценить производительность нового процессора и поделиться своими впечатлениями.