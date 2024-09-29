Растущий рынок Индии обещает больше перспектив?

Складывается впечатление, что лидирующая на рынке контрактного производства чипов тайваньская компания TSMC готова браться за все предложения по локализации предприятий за пределами острова. Она активно расширяет своё присутствие в Японии, строит предприятия в США и договорилась о строительстве совместного предприятия в Германии. Не все тайваньские контрактные производители чипов могут похвастать подобной «географической всеядностью».

В частности, по данным Nikkei Asian Review, компания PSMC вынуждена отказаться от реализации своего проекта не территории Японии ради сотрудничества с индийскими партнёрами. PSMC и ранее жаловалась, что в Японии ей не хватает квалифицированной рабочей силы, но если в Индии с этим ещё хуже, то финансовые условия индийского контракта перевешивают неудобства.

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О каких именно условиях идёт речь, не уточняется, но именно снижение финансовой нагрузки на саму PSMC приводится японским изданием в качестве решающего фактора, повлиявшего на исход местного проекта компании. Во-вторых, PSMC сочла строительство предприятия в Японии более рискованным, чем в Индии. В последнем случае партнёром PSMC будет конгломерат Tata Group, выпуск чипов на их совместном предприятии на территории Индии должен начаться уже в 2026 году.