Складывается впечатление, что лидирующая на рынке контрактного производства чипов тайваньская компания TSMC готова браться за все предложения по локализации предприятий за пределами острова. Она активно расширяет своё присутствие в Японии, строит предприятия в США и договорилась о строительстве совместного предприятия в Германии. Не все тайваньские контрактные производители чипов могут похвастать подобной «географической всеядностью».
В частности, по данным Nikkei Asian Review, компания PSMC вынуждена отказаться от реализации своего проекта не территории Японии ради сотрудничества с индийскими партнёрами. PSMC и ранее жаловалась, что в Японии ей не хватает квалифицированной рабочей силы, но если в Индии с этим ещё хуже, то финансовые условия индийского контракта перевешивают неудобства.
О каких именно условиях идёт речь, не уточняется, но именно снижение финансовой нагрузки на саму PSMC приводится японским изданием в качестве решающего фактора, повлиявшего на исход местного проекта компании. Во-вторых, PSMC сочла строительство предприятия в Японии более рискованным, чем в Индии. В последнем случае партнёром PSMC будет конгломерат Tata Group, выпуск чипов на их совместном предприятии на территории Индии должен начаться уже в 2026 году.