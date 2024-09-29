Или переносица, если использовать спорный язык каламбуров.

Агентство Bloomberg на уходящей неделе дважды обращалось к теме голосования членов Евросоюза по вопросу введения повышенных пошлин на ввоз электромобилей китайского производства с ноября текущего года сроком на пять лет. Голосование должно было состояться 25 сентября, но стремление китайской стороны продолжить переговоры перенесло его на 4 октября.

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Более того, участники законодательной дискуссии даже предложили оставить возможность для продолжения переговоров с Китаем после утверждения повышенных пошлин. Они вступят в силу с ноября текущего года и будут действовать пять лет. Германия настаивает на заключении альтернативного соглашения с КНР, введению повышенных пошлин также противится Испания, поэтому переговоры нельзя назвать простыми. В самом худшем случае китайские электромобили китайского производства с ноября будут облагаться пошлиной в размере 45% при ввозе в Евросоюз, хотя продукция некоторых марок отделается более низкими ставками. В любом случае, они не окажутся ниже базовых 10%, которые нужно платить при ввозе автомобилей в Европу для реализации из всех прочих стран.