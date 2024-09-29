Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С голосованием по введению повышенных пошлин на китайские электромобили в ЕС вышла очередная заминка
Или переносица, если использовать спорный язык каламбуров.

Агентство Bloomberg на уходящей неделе дважды обращалось к теме голосования членов Евросоюза по вопросу введения повышенных пошлин на ввоз электромобилей китайского производства с ноября текущего года сроком на пять лет. Голосование должно было состояться 25 сентября, но стремление китайской стороны продолжить переговоры перенесло его на 4 октября.

Источник изображения: BYD

Более того, участники законодательной дискуссии даже предложили оставить возможность для продолжения переговоров с Китаем после утверждения повышенных пошлин. Они вступят в силу с ноября текущего года и будут действовать пять лет. Германия настаивает на заключении альтернативного соглашения с КНР, введению повышенных пошлин также противится Испания, поэтому переговоры нельзя назвать простыми. В самом худшем случае китайские электромобили китайского производства с ноября будут облагаться пошлиной в размере 45% при ввозе в Евросоюз, хотя продукция некоторых марок отделается более низкими ставками. В любом случае, они не окажутся ниже базовых 10%, которые нужно платить при ввозе автомобилей в Европу для реализации из всех прочих стран.

#китай #электромобили #евросоюз #китайские производители #заградительные пошлины
+
Написать комментарий (0)
Глава NVIDIA признал целесообразность использования АЭС для питания центров обработки данных
Китайские чиновники уговаривают разработчиков использовать ускорители китайского происхождения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
69
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
17
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
10
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
56
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
16
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
89
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
11

Сейчас обсуждают

whitespirit
08:47
Зашквар и Интол стороной не обходил. Вспоминаем историю с Р67 чипсетом, да и процы последних двух поколений не дают расслабиться своим счастливым владельцам.
Владельцы SSD и видеокарт сталкиваются с трудностями с PCIe 5.0 на материнских платах AMD X670E
Bernigan
08:46
Потому что долбоёбы просили туда положить 16 Гб, вот он и положил, а так 8 Гб более чем достаточно
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
VAKT
08:33
Будет сразу медленнее: уже шина, дальше расстояние
Процессоры AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D могут получить 128 МБ 3D-кэша вместо привычных 64 МБ
Unknown User
08:29
если покупаешь дорогое то это не значит что для понтов и самоутверждения, каждый вправе выбирать то что ему хочется. твоя жизнь - твои правила
Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована
Cowboy Huggies
08:24
У меня был Venice на 939 сокете, но была печальная судьба материнки, ударила молния в телефонную линию, пошло на ADSL модем, который был подключен к свитчу, на свитче выгорел порт и сетевая карта, теп...
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
inchaos75
08:21
Странно - "памяти GDDR7 с пропускной способностью 784 ГБ/с." В моей 4080 с GDDR6X - 780 Gb/s, т.е. в 5080 используется GDDR7, которая не быстрей GDDR6X ?
Раскрыты технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080
Bernigan
07:59
Да съебись уже отсюда дурачок, достал уже своей тупостью, всё оно никак уразуметь не может что у карты с теми же 128 Бит, той же пропускной способностью, теми же 9 Терафлопс производительности будут о...
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Евгений Шрайнер
07:47
Силовая электроника сейчас на другом уровне и вполне себе строят
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
Андрей Жуков
06:25
Может конечно и "синий вброс", но это практически всегда отличало АМД от ИнтОл. Вставил и дорабатываешь ещё стамеской, напильником и молоточком ещё подстучать нужно. Давайте, минусуйте. Жгиииии. ))
Владельцы SSD и видеокарт сталкиваются с трудностями с PCIe 5.0 на материнских платах AMD X670E
Вячеслав Гринченко
06:12
Новые консоли - новые бабки. Так что будут.
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем