Импортозамещение при этом не должно вредить национальным интересам.

Как поясняет Bloomberg, ещё несколько месяцев назад китайские ведомства начали распространять рекомендации среди китайских разработчиков систем искусственного интеллекта, которые склоняют их к отказу от применения ускорителей вычислений NVIDIA в пользу продукции китайских компаний типа Huawei и Cambricon. При этом речь не ведётся о запрете использования импортных компонентов.

Источник изображения: NVIDIA

Если импортные решения позволяют ускорить развитие систем ИИ, то китайские чиновники не сопротивляются закупкам компонентов NVIDIA местными разработчиками. Другое дело, что некоторые участники китайского рынка систем ИИ чувствуют неизбежность дальнейшего усиления санкций США, а потому стремятся закупить те же NVIDIA H20 впрок, сверх необходимого сейчас количества. Нередко в этом случае одновременно приобретается некоторое количество ускорителей китайского происхождения для усыпления бдительности китайских чиновников.