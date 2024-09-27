Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tokyo Electron собирается обучить индийских специалистов обслуживанию своего оборудования для производства чипов
С 2026 года, когда локализация производства в Индии наберёт обороты.

Индийское правительство, похоже, не собирается сворачивать с пути развития национальной полупроводниковой промышленности, и отсутствие у властей США очевидных противоречий с властями Индии позволяет всем стратегическим партнёрам первой из стран с воодушевлением смотреть на сотрудничество с индийским бизнесом, поскольку в Китае с этим давно возникают проблемы. По информации Bloomberg, японский поставщик оборудования для производства чипов, компания Tokyo Electron, намеревается в 2026 года нанимать и обучать в Индии специалистов в сфере технической поддержки и обслуживания своего оборудования. Последнее будет эксплуатироваться к тому времени несколькими индийскими предприятиями, включая принадлежащие Tata Electronics.

Источник изображения: Tokyo Electron

Вообще, индийские предприятия по выпуску чипов должны максимально автоматизироваться, но специалистам по обслуживанию оборудования придётся на первых порах консультироваться с японскими коллегами по сложным вопросам, которые неизбежно возникнут. Стремление многих стран мира развивать локальное производство чипов, по мнению руководства Tokyo Electron, поможет этому поставщику профильного оборудования за пять лет нанять более 10 000 новых сотрудников по всей планете.

К концу десятилетия мировой спрос на чипы удвоится от текущих уровней, как считают в Tokyo Electron. Эту тенденцию не остановят даже попытки США сдерживать развитие китайской полупроводниковой промышленности, по словам представителей японской компании. Уже в следующем году доля китайского рынка в выручке Tokyo Electron может опуститься до 25 или 30 %. По мнению руководства компании, Индия не сможет заменить собой Китай, но будет расти параллельно с ним. Помимо искусственного интеллекта, на рынке достаточно сегментов с хорошими перспективами роста, хотя и не все это замечают, как подчеркнул Тосики Каваи (Toshiki Kawai).

#китай #полупроводники #литографическое производство #япония #индия #tokyo electron
+
Написать комментарий (0)
Intel оказалась единственным крупным эмитентом в полупроводниковом секторе, чьи акции снизились в цене с начала года
Китайская AMEC была вынуждена понизить в должности двух руководителей с американским гражданством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
12
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
111
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-Vzvz
13:58
Мне имеющегося еще лет на 5+ хватит, менять пока не на что. А потом уже поди только амд и будет, все те-же 8 ядер за 100500рублей)). Возьму конечно - куда деваться.
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
FelsheR-Vzvz
13:57
Вот интерестно прикроют интел или нет. Вроде и антимонополия и денег дохреналион влуплено, плюс контракты и пр. А вдруг прикроют!)) Ржака будет!)
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
lighteon
13:54
Ну в любом случае помимо 2011 v3 уже есть и по интереснее решения) Хотя все зависит от цены. Вчера только на али заходил, видел CC150 за 5,2К, сегодня он стоит дороже...
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Kommunist7304
13:46
Сначала ноют что долгосрочные контракты "дорого" и надо срочно задним числом перейти на биржевую привязку цены. Хорошо, вот вам биржевая цена и компенсация от перерасчета "излишне уплаченных". Как цен...
Суд ЕС отклонил апелляцию польской компании Orlen в отношении своего решения по поводу «Газпрома»
Анатолий Павлюшин
13:45
Проц так себе для игр. Есть варианты поинтереснее.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Анатолий Павлюшин
13:43
"Но начиная с апреля мне пришлось взять небольшой отпуск из-за аврала на работе." - т.е. вместо того, чтобы разгребать завал, ты просто свалил? Красавчик! А кто вместо тебя разгребал?
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Александр Сечков
13:43
А какие мощности в 7800? 8 ядер с пониженной частотой? 20-25% разница у них в флай симулятор. И это вообще максимум среди игр.
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
John Doe
13:43
А третий им и говорит: Встретились как то 2 тролля
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
VAKT
13:42
ты дурень ничего не помнящий, у меня 5950x на crosshair vii hero wifi + 6900xt reddevil - уже раз третий пересекаемся. Так я свой комп не называю "топовый" - потому как есть куда топовей. А у тебя как...
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Макс Лесков
13:36
возле Гуляйполя мы уже третий год трёмся, что в 22-м, что в 23-м на картах ЛБС шля под ним почти в упор. Ничего не изменилось
Российская армия на Запорожском участке достигла границ Гуляйполя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем