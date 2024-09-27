С 2026 года, когда локализация производства в Индии наберёт обороты.

Индийское правительство, похоже, не собирается сворачивать с пути развития национальной полупроводниковой промышленности, и отсутствие у властей США очевидных противоречий с властями Индии позволяет всем стратегическим партнёрам первой из стран с воодушевлением смотреть на сотрудничество с индийским бизнесом, поскольку в Китае с этим давно возникают проблемы. По информации Bloomberg, японский поставщик оборудования для производства чипов, компания Tokyo Electron, намеревается в 2026 года нанимать и обучать в Индии специалистов в сфере технической поддержки и обслуживания своего оборудования. Последнее будет эксплуатироваться к тому времени несколькими индийскими предприятиями, включая принадлежащие Tata Electronics.

Источник изображения: Tokyo Electron

Вообще, индийские предприятия по выпуску чипов должны максимально автоматизироваться, но специалистам по обслуживанию оборудования придётся на первых порах консультироваться с японскими коллегами по сложным вопросам, которые неизбежно возникнут. Стремление многих стран мира развивать локальное производство чипов, по мнению руководства Tokyo Electron, поможет этому поставщику профильного оборудования за пять лет нанять более 10 000 новых сотрудников по всей планете.

К концу десятилетия мировой спрос на чипы удвоится от текущих уровней, как считают в Tokyo Electron. Эту тенденцию не остановят даже попытки США сдерживать развитие китайской полупроводниковой промышленности, по словам представителей японской компании. Уже в следующем году доля китайского рынка в выручке Tokyo Electron может опуститься до 25 или 30 %. По мнению руководства компании, Индия не сможет заменить собой Китай, но будет расти параллельно с ним. Помимо искусственного интеллекта, на рынке достаточно сегментов с хорошими перспективами роста, хотя и не все это замечают, как подчеркнул Тосики Каваи (Toshiki Kawai).