Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Dell требует от специалистов по продажам присутствовать на рабочих местах пять дней в неделю
Как говорится, Dell'у время, потехе час.

Пандемия вынудила многих работодателей организовать деятельность подчинённых в удалённом режиме, чтобы просто не оплачивать вынужденный простой, но с течением времени всё больше представителей бизнеса перестают искать в гибридных формах работы какие-либо преимущества. Как отмечает Reuters, американская компания Dell Technologies потребовала от своих сотрудников в сфере продаж, имеющих возможность пять дней в неделю находится в офисе, вернуться к подобной практике. Сама возможность удалённой или гибридной работы будет сохранена, но станет исключением, а не правилом.

Источник изображения: Dell Technologies

По мнению представителей одного из крупнейших производителей ПК в мире, работа в коллективе позволяет формировать продуктивную среду и быстрее улучшать профессиональные навыки. Сотрудники Dell в этой категории могут либо находиться на выезде у клиентов, либо оставаться в офисе, но находиться дома можно будет только по весомым причинам. Amazon на прошлой неделе потребовала от сотрудников со следующего года перейти на пятидневное присутствие в офисе, хотя сейчас допускается его посещение не чаще трёх дней в неделю.

#dell #удалённая работа
+
Написать комментарий (0)
Акции Dell рухнули, поскольку выяснилось, что на серверах для ИИ компания почти ничего не зарабатывает
Бывший глава Google назвал было удалёнку причиной отставания компании от ИИ-стартапов, но потом передумал
Корпоративные клиенты будут переносить вычисления ИИ из облака на ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
12
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
111
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Kommunist7304
13:46
Сначала ноют что долгосрочные контракты "дорого" и надо срочно задним числом перейти на биржевую привязку цены. Хорошо, вот вам биржевая цена и компенсация от перерасчета "излишне уплаченных". Как цен...
Суд ЕС отклонил апелляцию польской компании Orlen в отношении своего решения по поводу «Газпрома»
Анатолий Павлюшин
13:45
Проц так себе для игр. Есть варианты поинтереснее.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Анатолий Павлюшин
13:43
"Но начиная с апреля мне пришлось взять небольшой отпуск из-за аврала на работе." - т.е. вместо того, чтобы разгребать завал, ты просто свалил? Красавчик! А кто вместо тебя разгребал?
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Александр Сечков
13:43
А какие мощности в 7800? 8 ядер с пониженной частотой? 20-25% разница у них в флай симулятор. И это вообще максимум среди игр.
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
John Doe
13:43
А третий им и говорит: Встретились как то 2 тролля
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
VAKT
13:42
ты дурень ничего не помнящий, у меня 5950x на crosshair vii hero wifi + 6900xt reddevil - уже раз третий пересекаемся. Так я свой комп не называю "топовый" - потому как есть куда топовей. А у тебя как...
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Макс Лесков
13:36
возле Гуляйполя мы уже третий год трёмся, что в 22-м, что в 23-м на картах ЛБС шля под ним почти в упор. Ничего не изменилось
Российская армия на Запорожском участке достигла границ Гуляйполя
Дмитрий Парамчук
13:29
13900к 6.0ghz, с душеным вольтажом 1.3v и потреблением 190w 2 года без проблем
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
Various Artists
13:28
Он у вас с радиатором?
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Светлана Суббот
13:21
Удалила и не намерена возвращаться. 5 месяцев потраченного времени и в результате бан на единственный аккаунт. В первую очередь - это нечестная игра со стороны разработчиков hamster combat.
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем