Как говорится, Dell'у время, потехе час.

Пандемия вынудила многих работодателей организовать деятельность подчинённых в удалённом режиме, чтобы просто не оплачивать вынужденный простой, но с течением времени всё больше представителей бизнеса перестают искать в гибридных формах работы какие-либо преимущества. Как отмечает Reuters, американская компания Dell Technologies потребовала от своих сотрудников в сфере продаж, имеющих возможность пять дней в неделю находится в офисе, вернуться к подобной практике. Сама возможность удалённой или гибридной работы будет сохранена, но станет исключением, а не правилом.

Источник изображения: Dell Technologies

По мнению представителей одного из крупнейших производителей ПК в мире, работа в коллективе позволяет формировать продуктивную среду и быстрее улучшать профессиональные навыки. Сотрудники Dell в этой категории могут либо находиться на выезде у клиентов, либо оставаться в офисе, но находиться дома можно будет только по весомым причинам. Amazon на прошлой неделе потребовала от сотрудников со следующего года перейти на пятидневное присутствие в офисе, хотя сейчас допускается его посещение не чаще трёх дней в неделю.