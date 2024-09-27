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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Первые тесты настольной видеокарты Intel Arc Battlemage с 12 Гбайт памяти и частотой 2850 МГц попали в Сеть
Видеокарта набрала 97 943 балла в тесте OpenCL, что сопоставимо с результатами Nvidia GeForce RTX 4060 и Intel Arc A770.

В базе данных Geekbench появилась информация о настольной видеокарте Intel Arc Battlemage, построенной на архитектуре Xe2 второго поколения. Пока Intel официально представила лишь интегрированную графику Battlemage в мобильных процессорах Lunar Lake, детали о дискретных версиях для настольных ПК остаются скудными.

Появление видеокарты Intel Arc Battlemage в Geekbench позволило частично приоткрыть завесу тайны над характеристиками будущих новинок. Судя по результатам теста, речь идёт о модели среднего класса. Однако объём видеопамяти, высокая тактовая частота и отсутствие детальных спецификаций вызывают ряд вопросов.

Видеокарта, обозначенная как Intel Xe Graphics RI, набрала 97 943 балла в тесте OpenCL, что сопоставимо с результатами Nvidia GeForce RTX 4060 и Intel Arc A770. При этом максимальная тактовая частота новой видеокарты достигла 2850 МГц — это значительно выше, чем у любой другой видеокарты, доступной на рынке. Пока неясно, какую роль в этом сыграли драйверы. Именно драйверы были слабым местом видеокарт Alchemist, предшественников Battlemage, но с тех пор Intel добилась значительного прогресса в этой области.

Судя по всему, новая видеокарта займёт место в верхнем сегменте бюджетных или нижнем сегменте среднего класса в линейке Battlemage. Возможно, это будет преемник A380 или совершенно новый продукт.

Видеокарта оснащена 160 исполнительными блоками, что может соответствовать 20 ядрам Xe2. Это значительно больше, чем 8 ядер у A380, но немного меньше, чем 24 ядра у A580. Объём видеопамяти составляет 12 Гбайт, что ставит новинку между A580 (8 Гбайт) и A770 (16 Гбайт).

Benchleaks идентифицировал видеокарту по PCI-ID 8086, который ранее появлялся в базе данных драйверов Linux как продукт на базе графического процессора Battlemage G21. По данным инсайдеров, G21 — самый мощный графический процессор в серии Battlemage, который, вероятно, будет использоваться в нескольких продуктах.

Тестирование в Geekbench проводилось на системе с процессором Intel Core i5-13600K (3,5 ГГц), 32 Гбайт памяти DDR5 (4788 МТ/с) и сбалансированным планом электропитания.

Ожидается, что Intel представит дискретные видеокарты Battlemage в конце этого года. Если компании удастся избежать задержек с поставками, которые преследовали Alchemist, новые видеокарты могут появиться на рынке раньше, чем видеокарты следующего поколения от AMD и Nvidia, дебют которых ожидается на CES 2025 в январе.

Несколько недель форы, правильная цена и хорошие драйверы могут помочь Intel вернуть себе долю рынка, которую она полностью утратила. Но это мы говорим о самом оптимистическом сценарии, а случиться может всякое.

#intel #видеокарты #opencl #intel arc battlemage
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