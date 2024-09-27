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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel постарается получить свои $8,5 млрд субсидий до конца текущего года
Чтобы успеть до президентских выборов в США.

Издание Financial Times поясняет, что компания Intel пытается согласовать получение субсидий по «Закону о чипах» в США до конца текущего года, вполне обоснованно полагая, что решить вопрос нужно до ноябрьских президентских выборов. Осведомлённые источники сообщают, что переговоры с чиновниками находятся на достаточно продвинутой стадии, но до сих пор нельзя гарантировать выделение $8,5 млрд безвозвратных субсидий, которые Intel сможет потратить на строительство новых предприятий в США.

Источник изображения: Intel

Дело в том, что мартовские заявления Министерства торговли США о выделении этих средств компании Intel носили лишь предварительный характер, и компании предстояло не только пройти аудит, но и доказать серьёзность своих намерений, предложив чёткий график выполнения определённых условий, предложенных правительством. Также Intel претендует на $11 млрд льготных кредитов и налоговые вычеты, что делает её крупнейшим получателем государственной поддержки по «Закону о чипах». Кстати, если обсуждаемая реструктуризация бизнеса какую-то часть активов направит в руки других собственников, власти притормозят выделение субсидий, и это усложнит реализацию проектов Intel. Компании также причитаются отдельные $3 млрд для организации производства чипов по передовой литографии для нужд оборонной промышленности страны.

#intel #сша #субсидии #закон о чипах
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