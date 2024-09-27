С фразой «мы, робот» на баннере.

Привязка по дате презентации автоматического такси Tesla к 10 октября не является новостью сама по себе, но ресурс Electrek поделился новыми данными о мероприятии, которое должно состояться в Лос-Анджелесе через две недели. Компания начала рассылать приглашения гостям презентации, они содержат стилизованное изображение объектива камеры и фразу «Мы, робот». По всей видимости, Tesla тем самым делает отсылку не только к фильму «Я, робот» и циклу литературных произведений Айзека Азимова (Isaac Asimov), но и собственным системам машинного зрения, которые становятся главным каналом получения данных о внешнем мире для фирменного автопилота.

Источник изображения: Electrek, Tesla

Первоначально презентация роботизированного такси Cybercab должна была состояться в начале августа, но необходимость внести некоторые изменения в дизайн прототипа вынудили Илона Маска (Elon Musk) отложить мероприятие до октября. Зато теперь дата «10.10» красиво смотрится на приглашении, символизируя последовательность символов в двоичной системе. Не исключено, что на мероприятии будут продемонстрированы и новые возможности человекоподобных роботов Optimus.