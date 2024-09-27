Нужны были активы, связанные с разработкой центральных процессоров.

Агентство Bloomberg решило оживить информационный фон пятницы, сообщив о неудачной попытке британского холдинга Arm купить активы Intel, связанные с разработкой центральных процессоров. Потенциальному покупателю не требовались предприятия Intel, на которых та выпускает чипы, а вот разработчиков процессоров она бы хотела прибрать к своим рукам, если верить источникам. Официально обе компании комментировать эти слухи Bloomberg отказались.

Источник изображения: Arm

По данным первоисточника, Arm получила отказ с формулировкой, которая гласила, что бизнес Intel не продаётся. Сейчас капитализация британского разработчика процессорных архитектур оценивается в $156 млрд, тогда как вся Intel стоит около $102 млрд. Процессорный гигант пытается выбраться из затяжного кризиса, но связанные с разработкой процессоров подразделения явно не желает выставлять на продажу, считая их ключевыми для дальнейшего развития бизнеса.

Более того, если верить опубликованной ранее информации, Intel надеется привлечь инвесторов к активам дочерней компании Altera, которая была приобретена в 2015 году. Кроме того, инвестиционная компания Apollo может вложить в капитал Intel около $5 млрд, а ещё она уже инвестировала приличную сумму в совместное предприятие в Ирландии, которое выпускает чипы на местном заводе Intel. По слухам, Qualcomm тоже пыталась купить Intel, но данная сделка вызвала бы большое противодействие антимонопольных органов Китая и Евросоюза.