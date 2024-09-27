Но двухслотовая система охлаждения сохранится.

В преддверии выхода нового поколения видеокарт GeForce RTX 50 «Blackwell» от NVIDIA инсайдеры раскрывают все больше подробностей о грядущих новинках. На этот раз некто Kopite7kimi, известный своими точными прогнозами, поделился информацией о характеристиках флагманских моделей – RTX 5090 и RTX 5080.

Топовая видеокарта RTX 5090, как ожидается, будет построена на базе печатной платы PG144/145-SKU30 и графического процессора GB202-300-A1. Из 192 потоковых мультипроцессоров (SM) будет задействовано 170, что обеспечит 21760 ядер вместо максимально возможных 24576. Это означает сокращение на 11,4%, что несколько больше, чем у RTX 4090 по сравнению с полным кристаллом AD102 (-11,1%).

Объём видеопамяти GDDR7 составит внушительные 32 Гбайт с 512-битной шиной. Скорость первого поколения GDDR7, вероятно, будет варьироваться от 28 до 32 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность от 1,792 до 2 ТБ/с. TDP заявлен на уровне 600 Вт, однако стоит помнить, что этот показатель не отражает реальное энергопотребление в играх, которое обычно значительно ниже. Интересно, что, несмотря на высокое TDP, референсная версия карты, по словам инсайдера, сохранит двухслотовую систему охлаждения.

Видеокарта RTX 5080 будет основана на печатной плате PG144/147-SKU45 и графическом процессоре GB203-400-A1. В отличие от старшей модели, здесь будет задействован полный чип GB203 с 84 SM и 10752 ядрами. Однако это на 51% меньше, чем у RTX 5090, в то время как разница между RTX 4090 и RTX 4080 по количеству ядер составляла 40%. Такой разрыв может привести к существенной разнице в производительности.

Объём видеопамяти GDDR7 у RTX 5080 составит 16 Гбайт с 256-битной шиной. Пропускная способность, соответственно, будет находиться в диапазоне от 896 до 1024 ГБ/с. TDP заявлен на уровне 400 Вт, что на 25% выше, чем у предшественницы. Однако, как и в случае с RTX 5090, реальное энергопотребление в играх должно быть значительно ниже.

Столь существенная разница между видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 может негативно сказаться на продажах RTX 5080, как это было с RTX 4080. Последняя предлагала не самое выгодное соотношение цены и производительности, ситуация несколько улучшилась лишь с выходом версии SUPER. Остается надеяться, что цена RTX 5080 будет более разумной, чем 1200 долларов США, которые просили за RTX 4080. Даже RTX 4080 SUPER за 999 долларов США – это дороже, чем стоили видеокарты 80-ки в прошлом. Хотелось бы увидеть RTX 5080 с ценником ниже 1000 долларов, но, учитывая отсутствие конкуренции в high-end сегменте, вероятность этого крайне мала.

Важно помнить, что представленные характеристики – это предварительная информация, которая может измениться до официального анонса. NVIDIA, как сообщается, уже определилась с финальными спецификациями, но полной уверенности нет. Стоит дождаться официальных заявлений от «зелёной команды». Релиз новых видеокарт ожидается в конце этого или начале следующего года, более подробная информация появится в ближайшие месяцы.