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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Тизер Xiaomi 15 раскрыл настоящее название мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 4 — кажется, Qualcomm решила нарушить свои же правила
Snapdragon 8 Elite — вот возможный вариант.

Чуть ранее стало известно, что компания Qualcomm намерена придерживаться хронологической схемы именования для Snapdragon 8 Gen 4, логично продолжая линейку после Snapdragon 8 Gen 3. Однако тизер Xiaomi 15, посвящённый запуску новой модели, пролил свет на возможное официальное название будущего процессора. И, чтобы заинтриговать вас, скажем, что оно созвучно с названием Snapdragon X Elite, который используется в различных ноутбуках на Windows. Snapdragon 8 Elite — вероятно, официальное название Snapdragon 8 Gen 4. Возможно, Qualcomm откажется от хронологических схем именования.

До презентации Snapdragon X Elite слухи гласили, что чипсет будет называться Snapdragon 8cx Gen 4, поскольку предполагалось, что Qualcomm даст преемнику Snapdragon 8cx Gen 3 логичное название. Увы, этого не случилось, и вместо этого мы увидели Snapdragon X Elite. Что касается Snapdragon 8 Gen 4, анонс которого запланирован на следующий месяц, то в китайском сегменте интернета появился тизер Xiaomi 15, где основное внимание уделяется официальному названию чипсета.

Судя по всему, вместо Snapdragon 8 Gen 4 первый 3-нм процессор Qualcomm будет называться Snapdragon 8 Elite, что делает его название похожим на Snapdragon X Elite. Согласно тизеру, линейка Xiaomi 15 будет представлена 23 октября, а значит, Snapdragon 8 Elite будет анонсирован раньше.

Мы понимаем, что такая схема именования может вызвать путаницу, но, похоже, Qualcomm будет добавлять слово «Elite» к названиям своих топовых чипов, а менее производительные версии, возможно, получат приставку «Plus».

Отсюда следует, что, как и в случае со Snapdragon 8s Gen 3, Qualcomm подготовила более медленную версию Snapdragon 8 Elite, которая может называться «Snapdragon 8 Plus». Возможно, нам также придётся приготовиться к другому названию чипсета для семейства Samsung Galaxy S25, поскольку все три модели могут получить «Snapdragon 8 Elite for Galaxy». Очевидно, что пока ничего не решено окончательно, поэтому мы будем держать наших читателей в курсе последних новостей. К счастью, официальный анонс состоится в следующем месяце, так что нам не придётся долго ждать разгадки.

#процессоры #qualcomm #мобильные устройства #snapdragon 8 elite
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