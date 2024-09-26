Новость для сторонников принципа «лучше один раз увидеть».

Ресурс Seeking Alpha решил не искать очередной повод написать про бедственное положение Intel в сторонних источниках, а просто построил упрощённые графики динамики курса акций 11 крупных участников рынка полупроводниковых компонентов. Только у Intel из всех попавших на график эмитентов с начала года наблюдается тенденция к устойчивому снижению курса акций.

Нажмите на картинку для увеличения. Источник изображения: Seeking Alpha

Более того, она ещё и отчётливо выражена, поскольку с начала текущего года акции Intel подешевели более чем на 53%. У прочих компаний в этой выборке акции с разным темпом, но росли в цене по сравнению с началом текущего года. К числу счастливчиков составители иллюстрации, которую можно увеличить, нажав на изображение, отнесли Arm, AMD, ASML, NVIDIA, Broadcom, Qualcomm, Applied Materials, Texas Instruments, Micron Technology и TSMC. В силу очевидных причин акции NVIDIA стоят особняком, поскольку их стоимость с начала года выросла в два с половиной раза. Куда более скромная по размерам выручки AMD также продемонстрировала хоть и умеренный, но рост курса акций — почти на 10%, если использовать самые свежие данные с того же ресурса.