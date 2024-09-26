Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel оказалась единственным крупным эмитентом в полупроводниковом секторе, чьи акции снизились в цене с начала года
Новость для сторонников принципа «лучше один раз увидеть».

Ресурс Seeking Alpha решил не искать очередной повод написать про бедственное положение Intel в сторонних источниках, а просто построил упрощённые графики динамики курса акций 11 крупных участников рынка полупроводниковых компонентов. Только у Intel из всех попавших на график эмитентов с начала года наблюдается тенденция к устойчивому снижению курса акций.

Нажмите на картинку для увеличения. Источник изображения: Seeking Alpha

Более того, она ещё и отчётливо выражена, поскольку с начала текущего года акции Intel подешевели более чем на 53%. У прочих компаний в этой выборке акции с разным темпом, но росли в цене по сравнению с началом текущего года. К числу счастливчиков составители иллюстрации, которую можно увеличить, нажав на изображение, отнесли Arm, AMD, ASML, NVIDIA, Broadcom, Qualcomm, Applied Materials, Texas Instruments, Micron Technology и TSMC. В силу очевидных причин акции NVIDIA стоят особняком, поскольку их стоимость с начала года выросла в два с половиной раза. Куда более скромная по размерам выручки AMD также продемонстрировала хоть и умеренный, но рост курса акций — почти на 10%, если использовать самые свежие данные с того же ресурса.

#intel #аналитика #полупроводники #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)
Китайская AMEC была вынуждена понизить в должности двух руководителей с американским гражданством
В прошлом квартале DRAM определяла 69% выручки Micron
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
22
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
463
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
45
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
9
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
1
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
+

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
15:08
Чего стараться? Копировать-вставить в чатгпт, мини-запрос, и готово.
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Бoтo -- Чaт
15:08
"...В хохляцких новостях написали, что теперь тревог вна Некроине будет больше. Раньше тревога по всей территории объявлялась на каждый взлет МиГ-31. Но в последнее время реальные пуски "Кинжалов" был...
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Апшеронский скакел
15:04
Делай! Всё ползунки графики в самый минимум. В этом тесте уже решает процессор, а не видеокарта!
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Артём Николаев
15:04
Если отличия теряются на Ютубе и скриншотах, значит, их нет.
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
Антон Петров
15:01
Запустить какой нибудь онлайн шутер типо Rust и лягут там ксеоны со своей кучей бесполезных ядер в 30-50фпс
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
DANYNAFIG
15:00
Даун не лох , купит и не одну :D
В РФ начался сбор предзаказов на PlayStation 5 Pro – за приставку просят в 2 раза больше, чем в США
Nvidia&Intel Hater
14:59
именно так
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
14:59
нет.ниже 720 тот же фаркрай 6 не опускает а эт все равно будет разница
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
14:58
посмотрел farcry 6 -ниже 720 не опускает разрешение.в любом ракскладе 4090 на 720 уделает мою.нет так не дело сравнивать .тут не ток проц уже работает.нужно на одной карте иначе бред.он в принципе на ...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Антон Петров
14:57
Та же фигня, я думаю виноват степпинг H0 заблокированного интелом дуанвольтинга урезанного и уменьшенного кристалла, у которого ещё и судя по резкому нагреву с 30 до 60 градусов при нагрузке термопаст...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем