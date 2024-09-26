Не совсем понятно, из какой страны исходила инициатива.

О причудах санкционного противостояния США и КНР в сфере высоких технологий повествует публикация на страницах ресурса South China Morning Post. Китайский производитель оборудования для производства чипов, компания AMEC, недавно была вынуждена понизить в должности двух своих высокопоставленных руководителей, имевших ещё и американское гражданство. Попавшие под неприятные кадровые мероприятия Ни Туцзян (Ni Tuqiang) и Ян Вэй (Yang Wei) продолжают являться сотрудниками компании, но теперь они занимают более низкие должности.

Источник изображения: South China Morning Post

По всей видимости, специалистов с американским гражданством AMEC лишила доступа к важной технической информации, которую необходимо защищать от доступа недружественных государств. Формальная причина изменения их должностного положения имеет некий «личный характер», но англоязычный ресурс SCMP истолковал данные события весьма однозначно.

Теперь количество стратегически важных технических специалистов AMEC сократилось с девяти до семи человек, причём в их число продолжает входить председатель совета директоров и генеральный директор Джеральд Инь Чжияо (Gerald Yin Zhiyao). По словам компании, данные перестановки не окажут существенного влияния на научно-инженерный потенциал AMEC или её конкурентоспособность. Ранее Ни Туцзян занимал пост вице-президента компании. Примечательно, что глава AMEC Джеральд Инь Чжияо имеет опыт работы в Intel, Lam Research и Applied Materials — американских компаниях. Он уверен, что китайская полупроводниковая отрасль в целом сумеет наверстать отставание от американских конкурентов. AMEC с января этого года утратила возможность сотрудничать с американскими компаниями. С августа текущего года AMEC пытается оспорить этот запрет в США, отрицая свои связи с китайской оборонной промышленностью.