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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Samsung представила SSD 990 Evo Plus: контроллер по 5-нм техпроцессу и прирост скорости на 45%
Следующее поколение должно быть на PCIe Gen5, а пока только четвёртое поколение.

В ожидании розничных SSD-накопителей Samsung с интерфейсом PCIe Gen5 (по примеру PM9E1 для производителей ПК) компания решила обновить линейку PCIe Gen4, выпустив семейство 990 Evo Plus. Новые накопители обещают производительность, близкую к легендарной модели 990 Pro, по более доступной цене.

«990 Evo Plus создан для пользователей ноутбуков и настольных ПК, которым важна высокая скорость обработки данных и увеличенная ёмкость», — заявил Хангу Сон, вице-президент подразделения Memory Brand Product Biz Team в Samsung Electronics.

Семейство 990 Evo Plus будет доступно в конфигурациях ёмкостью 1, 2 и 4 ТБ. Скорость последовательного чтения/записи достигает 7250/6300 МБ/с, а скорость произвольного чтения/записи — до 1050K/1400K IOPS. С точки зрения производительности новые SSD значительно превосходят оригинальные 990 Evo (и предлагают модель емкостью 4 ТБ, которой нет в линейке 990 Evo). Однако они все же уступают флагманским накопителям 990 Pro. Тем не менее, можно смело утверждать, что это одни из лучших SSD с интерфейсом PCIe Gen4 на рынке.

В SSD Samsung 990 Evo Plus используется 8-е поколение V-NAND (3D TLC NAND) и безбуферный контроллер, изготовленный по 5-нм техпроцессу (предположительно, SF5 или 5LPP, хотя это пока лишь догадки). Контроллер оснащен никелевым теплоотводом. Он совместим с NVMe 2.0 и подключается к хост-системе через интерфейс PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2. Таким образом, с одной стороны, это контроллер PCIe Gen5, но производительность он обеспечивает на уровне PCIe Gen4. Что касается безопасности, накопитель поддерживает 256-битное аппаратное шифрование AES и стандарты TCG/Opal 2.0.

Накопители Samsung 990 Evo Plus имеют пятилетнюю ограниченную гарантию или гарантию на объём записанных данных (от 600 до 2400 ТБ в зависимости от модели).

990 Evo Plus будет доступен покупателям по всему миру. Рекомендованная розничная цена — 109,99 доллара за версию на 1 ТБ, 184,99 доллара за 2 ТБ и 344,99 доллара за 4 ТБ. Возможно, это действительно последний релиз Samsung в сегменте PCIe Gen4.

#samsung #ssd #samsung 990 evo plus
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