И это принесёт ей более $10 млрд выручки.

Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на прогноз аналитиков Morgan Stanley, даже с учётом необходимости быстро внести изменения в дизайн ускорителей поколения Blackwell, компания NVIDIA сохраняет шансы по итогам четвёртого квартала поставить клиентам 450 000 ускорителей B200. Выручку от их реализации эксперты оценивают в $10 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Получается, что реализация одного ускорителя поколения Blackwell в среднем будет приносить компании по $22 000. Тем не менее, речь наверняка идёт о стоимости только самого графического процессора, а ускоритель в сборе будет стоить значительно больше, просто эту часть выручки от их реализации будет получать уже не NVIDIA, а её подрядчики и партнёры. Скорее всего, возможности компании по наращиванию объёмов выпуска Blackwell будут ограничены способностью TSMC упаковывать нужное количество чипов по относительно новой технологии CoWoS-L.