Кажется, на этот раз последнее.

Компания Intel сообщила о скором выпуске обновления микрокода 0x12B, призванного устранить проблемы нестабильности в работе процессоров 13-го и 14-го поколений (Raptor Lake). Возможно, это последнее обновление, необходимое для решения данной проблемы.

Intel выявила четыре сценария, которые могли приводить к нестабильности процессоров Raptor Lake. Проблема, получившая название Vmin Shift, связана с цепью питания ядер IA. Компания поясняет, что эта цепь особенно подвержена снижению надежности из-за повышенного напряжения и температуры, что характерно для процессоров Intel серии K, а также для процессоров, разогнанных вручную пользователями или производителями материнских плат.

Четвёртая проблема будет решена с помощью обновления микрокода 0x12B, включающего в себя обновления 0x125 и 0x129, выпущенные ранее для устранения других проблем. Intel не заявляет прямо, что это последнее обновление, но указывает, что были выявлены четыре сценария, и это обновление предназначено для последнего из них.

Важно отметить, что, по данным Intel, производительность как в рабочих нагрузках, так и в играх должна остаться «в пределах допустимых отклонений». Компания работает с партнерами над выпуском обновлений BIOS. Сроки выпуска пока не сообщаются. К сожалению, это означает, что владельцев материнских плат Intel 600/700 ждет очередное обновление. Остается надеяться, что оно будет последним.

Intel уже подтвердила, что материнские платы 800-й серии и процессоры 200-й серии не будут подвержены этой проблеме.