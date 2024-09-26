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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD может выпустить Ryzen 7 9800X3D уже в следующем месяце
Выход более производительных Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D задержится до начала 2025-го.

По информации с форумов Chiphell, компания AMD планирует выпустить 8-ядерный процессор Ryzen 7 9800X3D с технологией 3D V-Cache уже к концу октября. Старт продаж, предположительно, намечен на ноябрь. Более производительные модели — Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D — ожидаются в начале 2025 года.

Ранее ходили слухи о возможном переносе выхода процессоров AMD Ryzen 9000X3D на январь 2025 года (CES 2025). Однако позднее появилась информация о том, что как минимум одна модель с 3D V-Cache на базе архитектуры Zen 5 все же будет представлена в этом году. Нынешняя утечка, возможно, проливает свет на планы AMD в отношении 3D V-Cache.

Источник утечки — пресс-конференция одного из производителей материнских плат, где были представлены новые модели X870E и X870 с разъёмом AM5. На конференции присутствовали представители AMD, которые упомянули о будущих процессорах Zen 5 с 3D V-Cache.

Любопытно, что AMD Ryzen 7 9800X3D может на какое-то время стать единственным процессором с ядрами Zen 5 и 3D V-Cache на рынке, пока не появятся более мощные модели — 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Напомним, что первым процессором с 3D V-Cache был Ryzen 7 5800X3D, за которым последовало трио на базе Zen 4. Однако Ryzen 7 7800X3D вышел немного позже старших моделей. В этот раз AMD, по всей видимости, решила сначала выпустить наиболее востребованную модель. Причины такого решения очевидны.

24 октября Intel планирует представить свои настольные процессоры Core Ultra 200 (Arrow Lake). Судя по имеющимся данным, процессоры Ryzen 9000 (Zen 5) не обеспечили значительного прироста производительности в играх. Лидерство в игровых бенчмарках удерживают конкуренты, включая Ryzen 7 7800X3D от самой AMD.

С выходом Arrow Lake Intel может получить шанс обойти AMD как по игровой производительности, так и по многопоточности. «Красная команда», вероятно, не желает уступать лидерство в играх. Поэтому можно предположить, что Ryzen 7 9800X3D призван вернуть AMD преимущество на рынке настольных ПК. Согласно предыдущим утечкам, объём кэш-памяти в Ryzen 9000X3D с 3D V-Cache будет таким же, как и в предыдущем поколении Zen 4. Однако ожидается ряд новых функций, включая поддержку разгона.

Один из инсайдеров сообщил, что Ryzen 7 9800X3D не будет поддерживать разгон. Однако, по информации из других источников, это маловероятно. Возможно, поддержка разгона появится в будущих версиях AGESA, даже если она будет отсутствовать в первых партиях. Ведь 16- и 12-ядерные модели будут поддерживать разгон. В целом, геймеров ждёт настоящий праздник: в ближайшие месяцы в продажу поступят как Core Ultra 200, так и Ryzen 9000X3D. Остаётся надеяться, что производители видеокарт тоже представят новое поколение, способное раскрыть потенциал новых процессоров.

#amd #процессоры #ryzen 7 9800x3d
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