Местные производители продолжают теснить конкурентов.

Близкая к правительству КНР аналитическая организация CAICT, как сообщает Reuters, отчиталась о снижении объёмов продаж смартфонов зарубежных марок на территории Китая по итогам августа на 12,7% в годовом сравнении. Если год назад эти объёмы реализации достигали 2,142 млн смартфонов, то в августе текущего года они не превысили 1,87 млн штук.

Источник изображения: Apple

При этом нельзя утверждать, что рынок смартфонов в Китае в целом переживал упадок. По итогам августа в стране было реализовано 24,05 млн смартфонов, что на 26,7% больше итогов аналогичного месяца прошлого года. Другими словами, китайские потребители стали больше приобретать устройства местных производителей. В этом году впервые за долгое время Apple не удалось попасть в пятёрку крупнейших поставщиков смартфонов на китайском рынке. По данным Canalys за второй квартал, доля продукции Apple на китайском рынке смартфонов за год упала с 16 до 14 %, а в количественном выражении объёмы поставок iPhone сократились на 6,7%. Первые и вторые места удерживают Vivo и Oppo соответственно. Задержка с внедрением функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для китайского рынка также не будет до определённого момента способствовать росту популярности изделий семейства iPhone 16 в Китае.