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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южная Корея продолжает сильно зависеть от Китая в сфере полупроводникового производства
Как по сырью, так и с точки зрения размещения предприятий.

Инертность южнокорейских чиновников в вопросах введения санкций против Китая по просьбе США можно объяснить высокой степенью экономической зависимости от Поднебесной. Это легко понять, взглянув на статистику, опубликованную южнокорейскими органами власти, отвечающими за импорт и экспорт товаров, как поясняет Business Korea. В части поставок некоторых видов сырья из КНР приводятся данные за 2022 год, но по другим видам экономической активности есть и более свежая информация.

Источник изображения: SK hynix

В 2022 году, как гласит официальная статистика, Южная Корея увеличила свою зависимость от китайского сырья по следующим видам импортируемой продукции: кремний (до 75,4%), редкоземельные металлы (до 61,7%), вольфрам (до 68,6%), германий (до 74,3%), галлий и индий (до 46,7%). В целом полупроводниковая отрасль Южной Корее сильно зависит от поставок зарубежного сырья, и Китай в данном случае является крупнейшим поставщиком по многим наименованиям продукции.

Второй важный момент, описываемый в отчёте южнокорейского Экспортно-импортного банка, касается концентрации производства микросхем памяти корейских компаний Samsung и SK hynix в Китае. В прошлом году Samsung выпускала на территории КНР около 37% всех микросхем типа NAND, у SK hynix доля микросхем DRAM китайского производства по итогам текущего года вряд ли опустится ниже 40%, хотя тенденция к снижению и прослеживается. Как известно, после введения осенью 2022 года санкций против Китая властями США южнокорейским производителям памяти сперва удалось получить отсрочку на год, а затем договориться и о бессрочном освобождении от обязательств по сворачиванию производственной деятельности на территории КНР. Правда, их инвестиционная активность на территории Китая всё равно сильно снизилась, поэтому говорить о полном игнорировании санкций США корейским бизнесом не приходится.

#samsung #китай #полупроводники #южная корея #sk hynix
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