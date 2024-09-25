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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Импортозамещённый ноутбук Huawei всё ещё полагается на память SK hynix
Даже против воли южнокорейского производителя.

Издание Financial Times поделилось новыми выводами канадских экспертов TechInsights о способности китайской электронной промышленности достигать импортозамещения на уровне компонентной базы в сжатые сроки. Разборке был подвергнут ноутбук Huawei Qingyun L540, который поставляется правительственным организациям и компаниям с государственным участием в Китае. Почти три четверти правительственных закупок приходится именно на ноутбук этой модели.

Источник изображения: Financial Times

Программную составляющую китайцы предсказуемо заменили на свою собственную с наименьшими усилиями. Операционная система Unity использует платформу Linux, а вместо офисного пакета Microsoft применяется комплекс китайской компании Kingsoft. Он подразумевает использование собственных форматов данных для сохранения офисных документов. Например, текстовые файлы имеют расширение «.wps», их уже можно встретить на публичных информационных ресурсах китайских правительственных ведомств.

Центральный процессор HiSilicon Kirin 9006C хоть и был выпущен в 2020 году, сделано это было компанией TSMC с использованием 5-нм технологии ещё до введения санкций США. Китайская компания просто успела закупить достаточно таких процессоров для продолжения выпуска техники на их основе по сей день. Китайские производители DRAM и NAND тоже существуют, но данный ноутбук Huawei отдаёт предпочтение продукции SK hynix. Микросхемы памяти этой марки выпускаются на китайском предприятии SK hynix, и попадают в изделия Huawei помимо воли корейского поставщика. Сама SK hynix не устаёт повторять, что не ведёт никаких дел с Huawei после наложения санкций на эту компанию со стороны США. Кстати, USB-контроллер ноутбука поставлен американской Microchip, а вот контроллер беспроводных интерфейсов Huawei научилась делать сама. В общей сложности, китайские чипы формируют $109 из общей суммы $182, потраченной на их закупку для оснащения данного ноутбука. Это весьма приличный уровень локализации для такого технически сложного изделия.

#полупроводники #huawei #китайские производители #sk hynix #импортозамещение
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