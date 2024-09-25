Стартап позволяет генерировать видео по текстовому описанию. Мечта режиссёра?

Голливудский режиссёр Джеймс Кэмерон (James Cameron) в особом представлении не нуждается, поскольку он приложил руку к созданию культовых кинокартин «Терминатор» (первая и вторая части) и «Титаник». Его назначение в состав совета директоров стартапа Stability AI, как отмечает Reuters, призвано демонстрировать интерес киноиндустрии к новым средствам производства, которые предоставляют технологии генеративного искусственного интеллекта.

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Stability AI как раз разрабатывает средства, позволяющие создавать видео по текстовому описанию. По большому счёту, режиссёрам исторически приходилось для выполнения аналогичной задачи использовать труд большого количества людей разных профессий, тратить много времени и средств на воплощение своего художественного замысла. Британский стартап Stability AI смог в этом году привлечь $80 млн финансирования, подобные инструменты разрабатывают Google и OpenAI. В 2022 году капитализация Stability AI оценивалась в $1 млрд.

По словам самого Кэмерона, пересечение технологий генеративного искусственного интеллекта и компьютерной графики «откроет для художников возможности повествования, которых мы раньше и представить не могли». При этом технологии ИИ встречают и негативную оценку участниками отрасли. По крайней мере, актёры выражают недовольство использованием своих голосов и образов без их непосредственного участия.