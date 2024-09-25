Правда, пока без самих туристов.

По данным New Atlas, американский стартап Space Perspective в середине текущего месяца успешно совершил пробный полёт герметичной капсулы для восьми пассажиров для подъёма на высоту 30 000 метров с использованием наполняемого водородом шара. Единственное, что отличает данный испытательный полёт от коммерческого — людей на борту не было, но вся бортовая автоматика и системы связи доказали свою работоспособность. Кроме того, компания удостоверилась в корректной работе системы подъёма капсулы на специальном судне, которое будет использоваться для её запуска с морской поверхности и извлечения капсулы из воды после завершения спуска из стратосферы.

Источник изображения: Space Perspective

Разработчики заодно убедились, что на протяжении шестичасового полёта внутри капсулы поддерживались необходимые для существования будущих туристов климатические условия. Два часа ушло на подъём капсулы на воздушном шаре, наполненном водородом, до высоты 30 000 метров, столько же времени она провела у границы земной атмосферы, ещё два часа ушло на контролируемый плавный спуск. Затем капсула приводнилась на некотором удалении от побережья Флориды, где её подобрал «плавучий космодром». Пуски с людьми на борту компания намеревается провести в течение последующих месяцев, а в 2025 году она приступит к коммерческим полётам. Билет на борт восьмиместной капсулы для полёта в стратосферу будет стоить не менее $125 000.