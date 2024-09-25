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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IPO японской компании Kioxia отложено лишь до ноября
Либо до конца календарного года.

Японские СМИ немного расширили вчерашнюю новость Reuters о намерениях Kioxia отменить намеченное было на октябрь IPO. Как отмечается, этот производитель твердотельной памяти подождёт более удачных условий для выхода на биржу до ноября текущего года. Конечно, существенно поднять капитализацию такая пауза не позволит, но Kioxia хотя бы надеется переждать спад на общем рынке полупроводниковых компонентов.

Источник изображения: Kioxia

Если даже инвесторы оценят капитализацию Kioxia в первоначально намеченные $10 млрд, это IPO станет для японского фондового рынка крупнейшим в этом году. Компания Tokyo Metro запланировала на октябрь аналогичное мероприятие, но этот перевозчик рассчитывает привлечь около $2,25 млрд. Данное IPO будет крупнейшим в Японии за шесть лет. Соответственно, Kioxia ограничится более скромной суммой привлечённых средств, поскольку её IPO станет крупнейшим лишь в пределах текущего года.

#аналитика #финансы #япония #акции #kioxia #ipo
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Kioxia в очередной раз решила отказаться от выхода на биржу
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