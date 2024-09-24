Интересно, когда выпустят Steam Deck 2?

В Сети появилась информация об APU AMD Ryzen Z2 Extreme следующего поколения, который будет использоваться в будущих портативных игровых консолях. Ожидается, что Ryzen Z2 Extreme станет преемником кастомного APU Z1 Extreme, созданного AMD для таких устройств, как ASUS ROG Ally. Z1 Extreme основан на архитектуре Zen 4, но поскольку AMD уже представила свои линейки настольных и мобильных процессоров на базе Zen 5 (Ryzen 9000 и Ryzen AI 300), неизбежен выпуск кастомного APU Z2 Extreme на базе Zen 5.

Это подтверждается недавней утечкой из транспортной накладной NBD (источник: @Olrak29_), где чип обозначен как «Z2X28W» с идентификатором «100-000001684». Z2X — это сокращённое кодовое название Z2 Extreme, а 28W, предположительно, указывает на TDP процессора.

Несколько недель назад AMD подтвердила, что работает над тем, чтобы выпустить APU Ryzen Z2 Extreme в начале 2025 года. Это связано с тем, что текущая линейка Strix Point слишком дорога для портативных игровых устройств, в то время как грядущая Krackan Point будет ориентирована на массовые ноутбуки.

AMD Ryzen Z2 Extreme будет иметь 8-ядерную конфигурацию: 3 ядра Zen 5 и 5 ядер Zen 5c. Он будет поддерживать гиперпоточность и иметь максимальный объем кэш-памяти 16 Мбайт.

Интегрированная графика грядущего чипа основана на архитектуре RDNA 3.5 и снабжена 12 вычислительными блоками, как и APU Ryzen AI 9 HX 370. Ожидается, что Z2 Extreme не только улучшит игровую производительность портативных консолей, но и заметно увеличит время автономной работы, на что ранее обращал внимание старший вице-президент AMD Джек Хьюн.

MSI использует Lunar Lake для Claw 8, а ZOTAC выбрала чип на базе Zen 4 для своей Gaming ZONE. Появление Z2 Extreme может изменить рынок портативных игровых устройств, поскольку он станет достойной заменой для таких консолей, как ROG Ally и Lenovo Legion Go.