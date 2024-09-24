В размере $123 млн по тому самому «Закону о чипах».

До конца текущего года, как напоминает Reuters, Министерство торговли США надеется назвать всех претендентов на получение субсидий, льготных кредитов и налоговых вычетов по так называемому «Закону о чипах». Очередным кандидатом стала компания Polar Semiconductor, намеревающаяся вложить $525 млн в удвоение объёмов выпуска чипов в Миннесоте.

Источник изображения: Polar Semiconductor

В случае с данным проектом, который увеличит количество обрабатываемых на территории штата ежемесячно кремниевых пластин с 20 до 40 тысяч штук. Продукция компании, как сообщается, используется в аэрокосмической, оборонной и автомобильной отраслях американской экономики. Власти США готовы предоставить субсидии в размере $123 млн, где-то $75 млн выделят власти Миннесоты.

Из примерно $39 млрд, которые будут направлены на субсидирование строительства новых предприятий по выпуску чипов в США, власти страны уже предварительно распределили более $35 млрд между 26 претендентами. Судя по всему, крупные получатели субсидий уже закончились, и теперь чиновники выводят из тени более нишевых производителей полупроводниковых изделий, которые требуются национальной промышленности. Претендентам ещё предстоит пройти длительную процедуру аудита, прежде чем государственные средства будут им перечислены.