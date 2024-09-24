Вместе с осенней распутицей на горизонте замаячила и переносица.

Агентство Reuters оживило повестку дня вторника сообщениями о намерениях являющейся основным инвестором Kioxia компании Bain отказаться от намеченного было на октябрь IPO из-за не самой благоприятной конъюнктуры фондового рынка. Инвесторов Kioxia понять можно, ведь в 2018 году они отвалили за активы бывшей Toshiba Memory Corporation примерно $18 млрд, а первоначальный план по выводу Kioxia на биржу в октябре подразумевал оценку капитализации компании на уровне чуть более $10 млрд.

Источник изображения: Kioxia

Впрочем, просадка японских биржевых индексов в начале августа и в целом не очень благоприятная для производителей микросхем памяти ситуация заставили Kioxia отказаться от планов по выходу на фондовую биржу в октябре текущего года. Это уже второй демарш этого потенциального эмитента, в первый раз Kioxia отказалась от IPO в 2020 году. Представители компании лишь заявили Reuters, что она готовится к выходу на биржу в подходящий для этого момент. Акции конкурентов упали в цене почти на треть от недавних максимумов, поэтому нынешнее время для IPO сложно назвать удачным.