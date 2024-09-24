У литографии есть что-то общее с кулинарией.

Когда новости о появлении в Китае оборудования местного производства для изготовления чипов с точностью межслойного перекрытия 8 нм подверглись придирчивому анализу, всем стало понятно, что собственно 8-нм чипы на нём выпускать нельзя. Издание South China Morning Post даже обратилось за советом к пожелавшему остаться неизвестным инженеру нидерландской ASML, который предсказуемо прокомментировал ситуацию не в пользу китайской стороны.

Источник изображения: ASML

По словам специалиста ASML, наличие в Китае самого передового оборудования ещё не будет гарантировать способности выпуска самых современных чипов. Один и тот же образец оборудования, при помощи которого тайваньская TSMC способна выпускать 7-нм чипы, в руках китайских специалистов SMIC от силы может претендовать на производство 16-нм продукции. Умение обращаться с инструментом важно и в этой сфере, как пояснил представитель компании. Литографическое оборудование подобно ножам в кулинарии: разные повара с помощью одних и тех же инструментов могут готовить пищу с совершенно разным вкусом, как добавил эксперт.