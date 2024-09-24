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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американская Microchip Technology подтвердила, что в августе подверглась кибератаке
Какие последствия это повлечёт, пока оценить сложно.

Проблемы с информационной безопасностью являются вопросом довольно деликатным, поэтому без крайней необходимости жертвы кибератак в случившемся не признаются, но американский производитель Microchip Technology был вынужден подать регуляторам отчёт, в котором сообщалось о проведённой против него 17 августа кибератаке. Через пару дней стало понятно, что компании придётся ограничить деятельность на определённых направлениях до устранения последствий инцидента.

Источник изображения: Microchip Technology

Как отмечается в документе, на который ссылается Bloomberg, в результате августовской кибератаки пострадали некоторые виды деятельности и определённые серверные ресурсы. Компания после этого неприятного открытия предприняла оперативные меры по устранению бреши в системе информационной безопасности, в том числе за счёт изоляции пострадавших ресурсов и отключения отдельных систем, призвав на помощь специалистов в области информационной безопасности. В результате компании пришлось работать с меньшей производительностью, чем обычно, но масштабы ущерба в документе не приводятся. Часть клиентов могла столкнуться с задержкой в выполнении заказов, как отмечает Microchip Technology.

Работа по восстановлению нормального функционирования пострадавших систем ведётся. Поскольку расследование инцидента ещё не завершилось, оценить его масштаб полностью и провести анализ последствий для бизнеса компании пока не представляется возможным. О степени влияния кибератаки на финансовые показатели деятельности Microchip Technology пока говорить рано. Этот производитель чипов является потенциальным получателем субсидий по «Закону о чипах» в США на общую сумму $162 млн. Стремление компании снизить зависимость американских клиентов от китайской компонентной базы делает её предсказуемой мишенью для кибератак политических недоброжелателей.

#сша #полупроводники #хакерская атака #microchip technology
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