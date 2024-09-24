Скорее для приличия, чем рассчитывая на прогресс.

Министр экономики Нидерландов Дирк Бельяартс (Dirk Beljaarts), как сообщает Reuters, использовал свою поездку в американскую столицу для напоминания заокеанским партнёрам о важности китайского рынка для ASML — крупнейшего в мире поставщика литографических сканеров для выпуска чипов, чья штаб-квартира находится в Нидерландах. Напомним, что в последние месяцы компания почти половину выручки получает на китайском рынке, хотя санкции постоянно ограничивают перечень продукции, допустимой к поставкам в КНР.

Источник изображения: ASML

Эта компания, по словам нидерландского чиновника, должна иметь возможность вести бизнес настолько свободно, насколько это возможно. При этом власти Нидерландов осознают важность прочных связей с США, как и со многими другими странами мира. Министр заявил, что в ходе переговоров с американскими коллегами обсуждал возможности дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.