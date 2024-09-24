Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр экономики Нидерландов во время визита в США подчеркнул важность китайского рынка
Скорее для приличия, чем рассчитывая на прогресс.

Министр экономики Нидерландов Дирк Бельяартс (Dirk Beljaarts), как сообщает Reuters, использовал свою поездку в американскую столицу для напоминания заокеанским партнёрам о важности китайского рынка для ASML — крупнейшего в мире поставщика литографических сканеров для выпуска чипов, чья штаб-квартира находится в Нидерландах. Напомним, что в последние месяцы компания почти половину выручки получает на китайском рынке, хотя санкции постоянно ограничивают перечень продукции, допустимой к поставкам в КНР.

Источник изображения: ASML

Эта компания, по словам нидерландского чиновника, должна иметь возможность вести бизнес настолько свободно, насколько это возможно. При этом власти Нидерландов осознают важность прочных связей с США, как и со многими другими странами мира. Министр заявил, что в ходе переговоров с американскими коллегами обсуждал возможности дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.

#сша #китай #санкции #asml #нидерланды #международное сотрудничество
+
Написать комментарий (0)
В МИД РФ напомнили, что инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле находится в полной готовности
Участникам программы по «Закону о чипах» в США придётся проводить меньше экологических согласований
Поставки ускорителей NVIDA H20 в Китай могут быть прекращены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
11
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
219
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
12
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
14
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
+
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

stellsnake
11:09
Похоже определены два следующих кандидата на присоединение к РФ.
Финляндия и Эстония готовятся закрыть Финский залив для кораблей России в случае угрозы
Анатолий Павлюшин
11:00
Собрал говно, не оправдывайся теперь. Кулер за 4к - это идиотизм. Мать Хауананджи за 7к - долбоебизм. Проще взять новую на B660,если поискать. ну пусть на H610. Сборка на Зеонах выгодна до 8к. По-мини...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
UzBas
10:49
Не оправдала моих ожиданий. Есть легкое разочарование.
Человек-паук Тома Холланда получит ключевую роль в фильме «Мстители: Судный день»
Чatо -- Боt
10:48
Спасибо тебе, Stiver, за твою и нашу Flibust'у. Очень жаль, что здоровье так тебя подвело.
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta сообщил о тяжёлой болезни и возможном скором уходе из жизни
AntiHero
10:40
Т.е 12400 станет тыквой, если интел продадут? Я правильно понял?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
Vergo
10:33
Грустно. :-( Покидают этот бушующий мир хорошие люди, оставляя по себе добрую память... Займет ли кто снова это место? Поднимет ли упавшее знамя свободного доступа к знаниям? А в это время зловредн...
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta сообщил о тяжёлой болезни и возможном скором уходе из жизни
miguel99
10:29
Кажется пора начинать думать о возвращении Гельсингфорса, Ханко и Ревеля в лоно России
Финляндия и Эстония готовятся закрыть Финский залив для кораблей России в случае угрозы
Чatо -- Боt
10:28
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель Су-57 является самым испытанным в мире в реальных боевых условиях среди других самолетов пятого поколения, его боевые возможности постоянно наращив...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Nahoni
10:27
ЕбанькО или ЕбАнко , кому как нравится.
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
Асмо
10:26
Кто как не студия из Питера может создать лучшую игру про империум. Император защищает!
Графические карты NVIDIA GeForce RTX 4090 дорожают в Европе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем