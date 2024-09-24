Они не так уж и востребованы на местном рынке.

Противоречивая информация о дальнейшей судьбе созданных специально для китайского рынка ускорителей вычислений NVIDIA H20 поступает со страниц китайского сайта CLS. С одной стороны, источник со ссылкой на другие СМИ сообщает, что владеющая TikTok компания ByteDance уже получила более 100 000 ускорителей H20, и по итогам всего текущего года может разместить заказы на поставку до 330 000 штук. Компания также интересуется возможностью заказать через партнёров более 30 000 ускорителей H100, поставки которых в Китай запрещены. Смотрит ByteDance и в сторону более современных и производительных H200 и B200.

Источник изображения: NVIDIA

С другой стороны, китайские источники сообщают о возможности прекращения поставок ускорителей H20 в эту страну, причём не по инициативе американских властей, а в силу наличия ограниченного спроса на них в самом Китае. Ускорители получились достаточно дорогими, а по сравнению с H100 у них на 41% уменьшено количество вычислительных ядер и на 28% снижен уровень производительности. Некоторые из дистрибьюторов даже прекратили принимать заказы на поставку H20, как утверждают китайские источники. Крупные клиенты этими ускорителями уже насытились, а у мелких нет денег на их приобретение в количествах, оправдывающих сохранение импорта.