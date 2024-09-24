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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Участникам программы по «Закону о чипах» в США придётся проводить меньше экологических согласований
Когда нельзя, но очень хочется, то можно.

Ещё летом прошлого года Сенат США утвердил законопроект, который снижал нагрузку в части экологического надзора для компаний, получающих поддержку от властей страны по так называемому «Закону о чипах». Они должны строить на территории страны предприятия по выпуску чипов, и если бы они согласовывали свои проекты на общих основаниях, то из-за жёстких экологических требований процесс мог бы сильно затянуться. После обсуждения некоторых нюансов данный законопроект, как сообщает Bloomberg, был утверждён и нижней палатой американского парламента.

Источник изображения: Intel

Поскольку Палата представителей утвердила этот законопроект, то теперь он должен получить подпись президента США, чтобы вступить в силу. Компании, которые претендуют на эти послабления при строительстве предприятий по выпуску чипов на территории США, должны будут выполнить одно из трёх условий. Нужно либо начать строительство до конца текущего года, либо отказаться от безвозвратных субсидий в пользу льготных кредитов, либо ограничить долю субсидий 10% общей сметы на строительство предприятия.

#сша #полупроводники #субсидии #законопроект #закон о чипах
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