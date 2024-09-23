Они теперь просят поддержки у государства.

О наличии у китайских автомобильных дилеров проблем со сбытом продукции со ссылкой на заявления представителей отрасли сегодня сообщило агентство Bloomberg. За восемь месяцев текущего года китайские дилеры местных марок понесли убытки в размере почти $20 млрд. Во многом это происходит из-за так называемых «ценовых войн», которые заставляют автопроизводителей в Китае не только регулярно снижать цены на электромобили и гибриды, но и чаще обновлять существующие модели.

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В итоге на дилерских складах накапливается большое количество нереализованных транспортных средств, поскольку покупатели не спешат приобретать машины, выжидая более низких цен или выхода обновлённых моделей. Представители автоторговой отрасли Китая теперь просят финансовой поддержки у правительства. В целом, по итогам сентября объёмы продаж легковых автомобилей со всеми типами силовых установок смогут вырасти год к году от силы на 4%, как считают представители отрасли. Субсидии стимулируют население Китая покупать гибриды и электромобили, но ценовая политика производителей негативно влияет на доходы дилеров. Излишки машин на складах приходится сбывать по ещё более низким ценам, усугубляя ситуацию с убытками.