Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США помогут Индии наладить выпуск чипов
Ни много ни мало из нитрида галлия и карбида кремния.

Усилия властей Индии по развитию национальной полупроводниковой отрасли не свелись к поиску инвесторов среди зарубежных компаний. Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) во время недавнего визита в США договорился с президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) о содействии в строительстве на территории южно-азиатской страны предприятия по выпуску чипов.

Источник изображения: AFP, Getty Images

Примечательно, что курировать проект с американской стороны будут Космические силы США, а потому и выпускаемая предприятием продукция будет специфической. В Индии партнёры намерены наладить выпуск полупроводниковых компонентов из нитрида галлия и карбида кремния. Они востребованы и в автомобилестроении, но могут применяться и в космической технике, поскольку более устойчивы к высоким температурам и нагрузкам.

#сша #полупроводники #индия
+
Написать комментарий (0)
Российское и китайское ПО для автомобилей попадёт под запрет в США
TSMC и Samsung интересуются возможностью строительства предприятий в ОАЭ на сумму $100 млрд
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
2
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
129
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
5
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
7
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
11
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
15
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
+

Сейчас обсуждают

Чatо -- Боt
13:50
Какая же забористая шмаль у них там в Пендостане, что матерого нарика Зелю так торкнуло.
Зеленский рассказал, как Украина «спасла» США от катастрофы
Китя
13:49
DLSS макс производительность ФПС больше будет. на пиксель тебе по уху сам сказал и DLSS же делает более красивую картинку сам же сказал упор на DLSS. только не переобувайся.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Dzhereli
13:49
Это всегда было. Так что не новость
Сотруднику «АвтоВАЗа» предлагали взятку, чтобы скрыть изготовленные бракованные детали
FelsheR-BANz
13:48
Народ на торрентах пишет что она почти у всех в 2к +100фпс на ультрах идет и отлично оптимизирована. Просто раздули срачь - местные амдэшники без хайпа не умеют. В игру не играли, но уже все знают!)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Станислав Богданов
13:46
Зеленский рассказал, как Украина «спасла» США от катастрофы
Listoman
13:45
Зачем его включать на макс.производительность?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Чatо -- Боt
13:45
И с одноразовым некроинским пилотом внутри же.
Представлена полномасштабная модель автономного истребителя одноразового использования
FelsheR-BANz
13:44
"К концу 2023 года планируется увеличить автопарк до 43 машин, а в следующем году — до 93" Шикарная новость!
На трассе M11 «Нева» запустили движение полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ и «Сберавтотех»
Китя
13:43
Так включай DLSS макс производительность и разрешение по меньше да гамай.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
13:43
Почини руки, если у тебя каждые 5 минут вылеты)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем