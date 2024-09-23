Ни много ни мало из нитрида галлия и карбида кремния.

Усилия властей Индии по развитию национальной полупроводниковой отрасли не свелись к поиску инвесторов среди зарубежных компаний. Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) во время недавнего визита в США договорился с президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) о содействии в строительстве на территории южно-азиатской страны предприятия по выпуску чипов.

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Примечательно, что курировать проект с американской стороны будут Космические силы США, а потому и выпускаемая предприятием продукция будет специфической. В Индии партнёры намерены наладить выпуск полупроводниковых компонентов из нитрида галлия и карбида кремния. Они востребованы и в автомобилестроении, но могут применяться и в космической технике, поскольку более устойчивы к высоким температурам и нагрузкам.