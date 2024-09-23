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Новости Hardware Алексей Сычёв
Автоматика Mercedes-Benz скоро позволит ездить со скоростью 95 км/ч, не держась за руль
Смотреть на дорогу тоже не обязательно.

Отечественные производители бывают разные, для представителей немецкого сайта ComputerBase.de таковым является компания Mercedes-Benz, которая некоторое время назад пригласила их на мероприятие, посвящённое демонстрации улучшенной версии системы Drive Pilot. Последняя по международной классификации SAE относится к автопилоту третьего уровня, позволяя во время движения не только не держаться за руль, но и не смотреть на дорогу. В Германии использование этой системы на дорогах общего пользования уже одобрено.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Более того, если до сих пор её фактически можно было использовать только при движении в плотном городском потоке со скоростью до 60 км/ч, то со следующего года предел скорости поднимется до 95 км/ч. Это позволит задействовать фирменный автопилот и на загородных шоссе, но двигаться в автоматическом режиме нужно будет только по крайней правой полосе и при наличии «ведущего» автомобиля в нескольких сотнях метров перед машиной, на который автоматика будет ориентироваться при прогнозировании ускорений, замедлений и поворотов.

Кстати, даже выбор лимита скорости в 95 км/ч был основан на необходимости приспосабливаться под грузовики, которым по дорогам Германии запрещается ездить быстрее 80 км/ч. Дополнительные 15 км/ч заложены на погрешность работы ограничителей и условия движения вниз под уклон. Включать автопилот водитель Mercedes-Benz сможет клавишами на рулевом колесе. Компания даже придумала световую индикацию режима работы автоматики — в светотехнике машины загораются бирюзовые светодиоды. В местных правилах дорожного движения подобная индикация пока никак не легализована.

Передача управления от автоматики к человеку будет происходить в течение десяти секунд, за которые он должен будет убедить её, что способен справиться с данной задачей. При отсутствии реакции со стороны водителя машина сама остановится в правой полосе, по которой и должна была двигаться автоматически, а также вызовет экстренные службы и включит аварийную сигнализацию.

Обновление Drive Pilot будет бесплатным для владельцев машин Mercedes-Benz с соответствующей опцией, которая при заказе нового автомобиля тянет почти на 6000 евро. С учётом различных взаимосвязей по комплектации, реально за работающую систему нужно отдать почти 11 000 евро. Зато посещать сервис для установки обновления не потребуется — оно буквально «прилетит по воздуху».

#автопилот #mercedes-benz #drive pilot
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