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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
Или даже Европа.

Со страниц ресурса Seeking Alpha аналитики Raymond James в минувшие выходные заявили, что попытка Qualcomm купить компанию Intel целиком с высокой вероятностью натолкнётся на возражения не только китайских, но и европейских регуляторов. Другими словами, даже если чиновники в США не будут возражать против объединения компаний, противники этой идеи найдутся за пределами страны, на тех региональных рынках, интересы потребителей на которых защищают антимонопольные власти прочих стран.

Источник изображения: Intel

Китай может возразить в силу политических причин, и он уже сделал это в прошлом году, когда американская Intel пыталась купить израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor. Компании всё равно начали развивать сотрудничество на площадке Intel в штате Нью-Мексико, но структурно им сблизиться не удалось.

В Европе чиновников могут смутить доминирующие позиции потенциальной объединённой компании, которая будет контролировать более 60% рынка как в сегменте центральных процессоров для ПК, так и чипов для смартфонов. Куда вероятнее, что Qualcomm купит некоторые части бизнеса Intel, и последняя наверняка была бы счастлива пристроить купленную за $16,7 млрд в 2015 году дочернюю компанию Altera. Даже если Qualcomm таким предложением не заинтересуется, это сделает Marvell Technology, как ожидают аналитики Raymond James.

#intel #аналитика #китай #qualcomm #сделка #антимонопольное законодательство
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Broadcom тоже думала о покупке компании Intel
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Артём Николаев
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Alt Irony
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