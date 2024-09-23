Как сообщает Reuters, уже привычные для вечера выходного дня публичные заявления Илона Маска (Elon Musk) вчера касались планов по освоению космоса. По словам главы SpaceX, данная компания в сотрудничестве с NASA до конца 2026 года отправит к Марсу пять необитаемых космических кораблей на носителях Starship. Если они последовательно помогут отработать технологию безопасной посадки на поверхность Марса, то ещё через два года к планете отправится первый пилотируемый космический корабль.
Если же с беспилотными миссиями к Марсу возникнут проблемы, то запуск пилотируемой миссии отложат на дополнительные два года. Подобная цикличность обусловлена особенностями взаимного перемещения Земли и Марса. Покорители космоса заинтересованы в том, чтобы запуск миссии осуществлялся в тот момент, когда планеты удалены друг от друга на минимальное расстояние. Тем временем, миссия Artemis 3, которая подразумевала высадку людей на поверхность Луны, задерживается с конца следующего года до сентября 2026 года.