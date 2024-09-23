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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск пообещал к 2027 году запустить пять миссий SpaceX к Марсу
Шестая позже отправит людей на Красную планету.

Как сообщает Reuters, уже привычные для вечера выходного дня публичные заявления Илона Маска (Elon Musk) вчера касались планов по освоению космоса. По словам главы SpaceX, данная компания в сотрудничестве с NASA до конца 2026 года отправит к Марсу пять необитаемых космических кораблей на носителях Starship. Если они последовательно помогут отработать технологию безопасной посадки на поверхность Марса, то ещё через два года к планете отправится первый пилотируемый космический корабль.

Источник изображения: SpaceX

Если же с беспилотными миссиями к Марсу возникнут проблемы, то запуск пилотируемой миссии отложат на дополнительные два года. Подобная цикличность обусловлена особенностями взаимного перемещения Земли и Марса. Покорители космоса заинтересованы в том, чтобы запуск миссии осуществлялся в тот момент, когда планеты удалены друг от друга на минимальное расстояние. Тем временем, миссия Artemis 3, которая подразумевала высадку людей на поверхность Луны, задерживается с конца следующего года до сентября 2026 года.

#илон маск #космос #spacex #марс
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