Проект придётся согласовать с США.

Издание The Wall Street Journal Внесло оживление в информационную повестку понедельника, сообщив о ведении переговоров властями ОАЭ с руководством TSMC и Samsung Electronics на тему строительства на территории страны комплекса современных предприятий по контрактному выпуску чипов. Делегации обеих компаний уже посетили ОАЭ для обсуждения данного вопроса, и в случае успеха переговоров на территории страны может появиться производственный комплекс стоимостью $100 млрд. Впрочем, исходя из текущих затрат на строительство передовых предприятий, этой суммы хватит примерно на пять фабрик по выпуску чипов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Власти ОАЭ готовы субсидировать строительство предприятий, поскольку Samsung и TSMC заинтересованы в том, чтобы неизбежно возросшие затраты по сравнению с расширением производства у себя «на родине» были покрыты арабскими инвесторами. Финансировать строительство будет та же Mubadala, которая в 2009 году стояла у истоков GlobalFoundries, созданной на базе производственных предприятий AMD в Германии, которые она продала новым владельцам. Кстати, вскоре после этого Mubadala приступила к обсуждению проекта по строительству предприятия в ОАЭ, но тогда он не был реализован. Что изменится в этом отношении сейчас, сказать сложно.

Предприятиям подобного типа требуется много воды определённой степени очистки, а её в регионе получают преимущественно через опреснение морской. С энергоресурсами, положим, у арабских предприятий проблем не возникнет, но TSMC и Samsung ещё предстоит преодолеть сопротивление США, которые не желают поставлять в ОАЭ передовое оборудование для производства чипов, опасаясь утечки ценных технологий в Китай.