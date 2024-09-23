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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apollo готова вложить в Intel около $5 млрд
Переговоры пока ведутся, если верить слухам.

В эти дни, если верить агентству Bloomberg, компании Intel буквально приходится рассматривать поток предложений от потенциальных инвесторов. Если Qualcomm и Broadcom могли бы стать стратегическими инвесторами, получая в обмен на свои средства доступ к тем или иным активам Intel, которые нужны им в непосредственной деятельности, связанной с извлечением прибыли, то некоторые инвесторы готовы оставаться строго институциональными, просто снабжая Intel финансовыми ресурсами в надежде на дальнейшее извлечение прибыли уже от деятельности самой компании.

Источник изображения: Intel

По информации источника, инвестиционная компания Apollo Global Management обратилась к Intel с предложением вложить в её капитал около $5 млрд. Руководство Intel пока рассматривает это предложение, но ещё не готово дать ответ. По сути, Apollo уже является инвестором в ирландский проект Intel, который подразумевает привлечение с её стороны $11 млрд в модернизацию и расширение местного предприятия Intel в обмен на долю в будущей прибыли совместного предприятия. Не исключено, что первый опыт сотрудничества с Intel вдохновил Apollo и на инвестиции другого характера.

#intel #инвестиции #apollo #капитал
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