Но её шансы получить одобрение властей США не так велики.

Агентство Bloomberg поставляет новости о возможном будущем компании Intel с такой скоростью, что не успевает публиковать их в текстовом виде. Зато в ежечасном подкасте прозвучала информация, что компания Broadcom также рассматривала вероятность покупки Intel. Консультанты продолжают прорабатывать возможные сделки для руководства Broadcom, но официально подобные слухи пока не комментируются.

Источник изображения: Intel

По всей вероятности, от идеи покупки Intel компании Broadcom пришлось отказаться по соображениям потенциальных сложностей с согласованием такой сделки в США. Дело в том, что ещё при президенте Трампе Broadcom пыталась купить Qualcomm, и ради этого в 2018 году перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в США, но наличие подобных связей вряд ли останется незамеченным американскими регуляторами. Как говорится, можно вывезти штаб-квартиру из Сингапура, а вот Сингапур из американской штаб-квартиры нельзя.