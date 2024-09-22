Агентство Bloomberg поставляет новости о возможном будущем компании Intel с такой скоростью, что не успевает публиковать их в текстовом виде. Зато в ежечасном подкасте прозвучала информация, что компания Broadcom также рассматривала вероятность покупки Intel. Консультанты продолжают прорабатывать возможные сделки для руководства Broadcom, но официально подобные слухи пока не комментируются.
По всей вероятности, от идеи покупки Intel компании Broadcom пришлось отказаться по соображениям потенциальных сложностей с согласованием такой сделки в США. Дело в том, что ещё при президенте Трампе Broadcom пыталась купить Qualcomm, и ради этого в 2018 году перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в США, но наличие подобных связей вряд ли останется незамеченным американскими регуляторами. Как говорится, можно вывезти штаб-квартиру из Сингапура, а вот Сингапур из американской штаб-квартиры нельзя.