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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый семейный электрический кроссовер Zeekr 7X в Китае оказался на 8% дешевле Tesla Model Y
Машина оснащена подушками безопасности для детей и может сама выбивать стёкла для эвакуации из салона.

Недавно электрический кроссовер Zeekr 7X, который был официально представлен в Китае в конце августа, начнёт поступать в продажу в конце сентября, как сообщает CnEVPost. Первоначально планировалось, что на местном рынке он будет на 4% дешевле Tesla Model Y, поскольку многие китайские производители в качестве основного конкурента выбирают этот самый популярный в мире электромобиль. Однако, к настоящему моменту Zeekr снизила цену 7X ещё на 4%, и теперь машина предлагается по цене от $32 590. Интересно, что за прошедшее с начала приёма заявок время Zeekr смогла получить почти 60 000 заказов на эту новинку.

Источник изображения: Zeekr

В последующие 12 месяцев Zeekr 7X будет выведен и на экспортные рынки, однако в условиях существования «параллельного импорта» машина может попасть в Россию довольно скоро, даже с учётом прозвучавших ранее угроз со стороны производителя блокировать все поставленные в обход официальных каналов экземпляры программным образом.

Сейчас Zeekr 7X предлагается в Китае в трёх комплектациях, но только старшая оснащается полным приводом и двумя тяговыми электродвигателями. При габаритных размерах кузова 4825 × 1930 × 1666 мм машина имеет длину колёсной базы 2925 мм, сочетая спортивный внешний вид и просторный салон, как утверждает производитель. Модель построена на 800-вольтовой платформе, которая обещает не только более быструю зарядку тяговой батареи, но и сниженные потери на её передачу, что увеличивает запас хода при прочных равных. Кроссовер может оснащаться либо LFP-батареей ёмкостью 75 кВт·ч, которая даёт запас хода 605 км по условному циклу CLTC, либо NMC-батареей на 100 кВт·ч, которая отличается запасом хода 780 км по тому же циклу. Реальный пробег без подзарядки будет зависеть от температуры, характера рельефа и манеры движения, но заведомо окажется меньше указанных значений. На станциях экспресс-зарядки машина способна восполнять заряд батареи с 10 до 80 % за десять с половиной минут.

Даже одномоторный вариант Zeekr 7X разгоняется до 100 км/ч за 5,7 или 5,8 секунды, при этом развивая пиковую мощность 310 кВт, а двухмоторный делает это за 3,8 секунды и обеспечивает пиковую мощность 475 кВт и крутящий момент 710 Н·м. Интересно, что в салоне машины спрятана потайная кнопка, нажатие которой выбивает стёкла для облегчения эвакуации в случае нештатной ситуации. Кроссовер также оснащается сидением для ребёнка, которое учитывает особенности анатомии юного пассажира при срабатывании подушек безопасности.

#электромобили #китайские электромобили #zeekr 7x
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