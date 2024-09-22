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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российское и китайское ПО для автомобилей попадёт под запрет в США
Эти меры в большей степени ударят по Китаю.

В своё время российская компания «Яндекс» начинала тестировать прототипы беспилотных автомобилей в США, но в силу политических причин подобная деятельность была прекращена, а саму компанию в итоге ждала реструктуризация с разделением бизнеса между нидерландским эмитентом и российскими акционерами. По всей видимости, «фантомные боли» мешают высшему руководству США с уверенностью смотреть в будущее автомобильной отрасли страны, а потому в понедельник, как сообщает Bloomberg, может быть объявлено о запрете на поставку в США автомобилей с программным и аппаратным обеспечением китайского и российского происхождения.

Источник изображения: Baidu

Аппаратные компоненты автомобильной электроники российского производства вряд ли имели серьёзные шансы получить распространение на американском рынке, поэтому основная идея новой инициативы заключается в блокировании работы на территории США программных решений, позволяющих вести сбор информации при помощи автомобильной электроники и отправлять её «куда нужно». Точнее говоря, с точки зрения американских чиновников, «куда не нужно».

Как ожидается, запрет будет вводиться поэтапно с января 2025 года. Представители американской автомобильной промышленности уже заявили, что на отказ от сомнительных компонентов китайского происхождение уйдёт некоторое время. К слову, речь идёт даже о чипах, отвечающих за передачу информации с бортовых электронных устройств в глобальную сеть, а таковые наверняка импортируются в США в серьёзных объёмах. Власти страны обеспокоены тем, что потенциальные злоумышленники из Китая или России могут не только вести сбор информации о гражданах США, но и даже перехватывать управление транспортными средствами.

#россия #сша #китай #санкции #автопилот #baidu
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